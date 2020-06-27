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Нардеп от "Слуги народа" предложила раздать всем украинцам по 3 тыс. грн и включить печатный станок для спасения экономики

Нардеп от "Слуги народа" Людмила Буймистер утверждает, что неназванные "ведущие экономисты мира" рассматривают эмиссию как способ борьбы с экономическим кризисом.

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Буймистер предложила рецепт "спасения" экономики
Буймистер предложила рецепт "спасения" экономики
Фото: Liudmyla Buimister / Facebook

Народный депутат из пропрезидентской фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер предложила в качестве мер по преодолению экономического кризиса "раздать всем украинцам по 3 тыс. грн и выдать бесплатные кредиты малому и среднему бизнесу". Об этом она написала в Facebook 25 июня.

"Украинская экономика падает в пропасть. У нас есть два варианта выхода: первый предлагают ведущие экономисты мира – это эмиссия. Эти механизмы уже начали использовать такие страны, как США, Великобритания, Венгрия. […] Что можно сделать уже сегодня, если действовать в интересах украинского бизнеса и граждан? Раздать по 3 тыс. грн каждому украинцу, выдать бесплатные кредиты малому и среднему бизнесу, дофинансировать жилищное строительство, строительство дорог и крупные инфраструктурные проекты, тем самым избежав повторения кризиса 2008 года", – заявила нардеп.

По ее мнению, "для финансирования всех этих программ государства объявляют эмиссию".

"Но это невыгодно тем, кто хочет продолжать на вас зарабатывать. А это значит: вас будут пугать, что эмиссия приведет к гиперинфляции и возвращению в 90-е, но эти страшилки не соответствуют объективному положению вещей и являются циничной ложью. Ведь сегодня ВВП страны вдвое больше, чем тогда, а золотовалютных резервов гораздо больше, чем даже пять лет назад. Страшнее будет ничего не делать и попасть в спираль дефляции, которая приведет к массовой безработице, закрытию производств, нестабильной экономике и массовым беспорядкам", – утверждает Буймистер.

https://www.facebook.com/milabst/videos/10163707298875111/

Эмиссия – увеличение денежной массы в обороте. Если объем эмиссии соответствует росту ВВП страны, это не приводит к негативным последствиям; однако если денежная масса растет быстрее ВВП, это грозит девальвацией национальной валюты и финансовым кризисом (как было, например, в Венесуэле).

Против эмиссии как средства покрытия дефицита госбюджета выступал Национальный банк Украины. Так, замглавы НБУ Дмитрий Сологуб отмечал, что включение печатного станка нанесет экономике больше вреда.

"Украина уже имела в прошлом достаточно негативные эпизоды в 90-х, в 2008-м и 2014 годах, когда безудержное финансирование дефицита государственного бюджета монетарными средствами, то есть эмиссией, приводило ко всем этим проблемам. Не хотелось бы опять выпускать из бутылки джинна инфляции и девальвации, когда растут расходы бюджета, которые снова финансируют дефицит монетарными средствами. Это путь в никуда, это бумерангом возвращается в экономику, и в первую очередь страдают люди", – отмечал он.

Теги: Украина, безработица, инфляция, НБУ, ВВП, бюджет, дефицит, Слуга народа, Людмила Буймистер
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