ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Холодов: НБУ нуждается в новом поколении руководителей

Нардеп от "Слуги народа" Андрей Холодов заявил, что руководство НБУ нужно менять, потому что оно до сих пор выполняет команды предыдущего президента Украины Петра Порошенко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Андрей Холодов: Есть объективные претензии по скорости принятия и качеству решений НБУ
Андрей Холодов: Есть объективные претензии по скорости принятия и качеству решений НБУ
Фото: politeka.net

В Украине необходимо сменить руководство Нацбанка, так как оно не имеет реальной независимости, заявил народный депутат от "Слуги народа", замглавы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Андрей Холодов в своем Telegram-канале. 

"Что делать с руководством НБУ? Менять. Во-первых, НБУ до сих пор де-факто управляют люди Петра Порошенко, в том числе из-за границы. Не нужно путать независимость НБУ с привычкой выполнять команды бывшего президента. Во-вторых, я считаю неверными стратегические приоритеты НБУ. Делать основную ставку на минимальную инфляцию (так называемое инфляционное таргетирование) – это замораживать экономику, блокировать экономический рост и организовывать в стране застой. В-третьих, есть объективные претензии по скорости принятия и качеству решений НБУ. Учетная ставка, ОВГЗ, кредитование", – перечислил он.

Холодов считает, что решения принимаются слишком медленно.

"Я уверен, что для каждого такого опоздания найдется сотня объяснений и причин, но меня они не интересуют. Меня интересуют только результаты. Никаких компромиссов тут не может быть. НБУ – важнейший государственный орган, и он нуждается в новом (во всех смыслах) поколении руководителей. Только после такого обновления в НБУ появится реальная независимость и проукраинская политическая позиция", – убежден политик.

17 июня парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде признать целесообразным создание временной следственной комиссии по расследованию деятельности руководства Национального банка Украины и руководства Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В проекте постановления говорится, что НБУ формировал и реализовал "крайне опасную" для страны валютно-курсовую политику, которая искусственно углубила кризисные явления в экономике.

"НБУ, как в 2019 году и в начале 2020 года, так и начиная с 2014-го, не выполнил в полной мере свои конституционные функции – обеспечение стабильности денежной единицы Украины", – сказано в документе.

Помимо этого, проект постановления предлагает установить, что денежно-кредитная политика Нацбанка негативно повлияла на экономику Украины. В частности, из-за искусственного перетока финансовых ресурсов в "пирамиду государственных долговых обязательств".

Теги: НБУ, экономика, Нацбанк, финансы, Андрей Холодов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Счастье есть". Гайтана показала отдых с мужем на катере
"Счастье есть". Гайтана показала отдых с мужем на катере
  Успенская: Бл...дская карьера певицы помешала мне стать многодетной матерью
  Успенская: Бл...дская карьера певицы помешала мне стать многодетной матерью
Дочь Джексона в годовщину его смерти обнародовала фото поцелуя с отцом в губы
Дочь Джексона в годовщину его смерти обнародовала фото поцелуя с отцом в губы
  "Тесно". В новом клипе Quest Pistols показали участников всех своих составов. Видео
  "Тесно". В новом клипе Quest Pistols показали участников всех своих составов. Видео
Экс-жена Павлика Созаева: Не знаю, сколько осталось жить моему сыну. И в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе нас добивать
Экс-жена Павлика Созаева: Не знаю, сколько осталось жить моему сыну. И в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе нас добивать
Ани Лорак попросила оценить ее фото в шортах. Певицу упрекнули в злоупотреблении ретушью
Ани Лорак попросила оценить ее фото в шортах. Певицу упрекнули в злоупотреблении ретушью
Дочь Мадонны снялась в рекламе на берегу океана
Дочь Мадонны снялась в рекламе на берегу океана
"Пися-королева", "Девушка, вы порезались". Maruv в сильно облегающих плавках обсудили подписчики
"Пися-королева", "Девушка, вы порезались". Maruv в сильно облегающих плавках обсудили подписчики
"Сразу помолодела". Королева восхитила поклонников новым образом
"Сразу помолодела". Королева восхитила поклонников новым образом
  Успенская: Выпила. Скорость большая была, меня остановили, надели наручники и до утра продержали в тюрьме
  Успенская: Выпила. Скорость большая была, меня остановили, надели наручники и до утра продержали в тюрьме
  "Калаш да корона, духовные скрепы, псарня у трона на кладбище света". Вышел клип ДДТ на песню "Мертвый человек". Видео
  "Калаш да корона, духовные скрепы, псарня у трона на кладбище света". Вышел клип ДДТ на песню "Мертвый человек". Видео
Звезда "Американской истории ужасов" Эмма Робертс беременна первенцем
Звезда "Американской истории ужасов" Эмма Робертс беременна первенцем
"С боевыми подругами". Астафьева в откровенном декольте снялась вместе с подтанцовкой
"С боевыми подругами". Астафьева в откровенном декольте снялась вместе с подтанцовкой
  "Ты знаешь, Любань, так сердце болит. Врачи сказали, что у меня проблемы". Успенская прокомментировала состояние здоровья Ефремова
  "Ты знаешь, Любань, так сердце болит. Врачи сказали, что у меня проблемы". Успенская прокомментировала состояние здоровья Ефремова
"Лиза-блогерша". Дочь Пугачевой и Галкина показала "бриллиант"
"Лиза-блогерша". Дочь Пугачевой и Галкина показала "бриллиант"
72-летняя Мей Маск показала, как выглядела в школьные годы
72-летняя Мей Маск показала, как выглядела в школьные годы
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды
"Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
Волочкова сняла обувь в шпагате
Волочкова сняла обувь в шпагате
"Мистер Зеленые Глаза". Дочь Успенской показала своего отца
"Мистер Зеленые Глаза". Дочь Успенской показала своего отца
"Ужас! Что у нее на голове?", "Нестареющая Алла! Как юный пионер". 71-летняя Пугачева показала новую прическу
"Ужас! Что у нее на голове?", "Нестареющая Алла! Как юный пионер". 71-летняя Пугачева показала новую прическу
Джамала родила второго ребенка. Певица рассказала, как назовут, и опубликовала фото из роддома
Джамала родила второго ребенка. Певица рассказала, как назовут, и опубликовала фото из роддома
Повалий рассказала, на каком языке разговаривает с внуком Демьяном
Повалий рассказала, на каком языке разговаривает с внуком Демьяном
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи погибшего в ДТП Захарова
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи погибшего в ДТП Захарова
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS