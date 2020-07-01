ДЕНЬГИ Short News

Комитет Рады рекомендовал предоставить "Укрпошті" функци банка. НБУ против

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 30 июня рекомендовал принять во втором чтении и в целом законопроект №2788-д, наделяющий "Укрпошту" функциями банка.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Национального банка Украины. "Нацбанк не поддерживает принятие указанного законопроекта. Мы считаем, что "Укрпошта" должна быть привлечена к предоставлению финансовых услуг гражданам, но не так, как это предусмотрено в законопроекте", – сказано в заявлении. https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/posts/2611429062404583

Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".