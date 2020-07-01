Зеленский лишен доступа к альтернативной информации – Лерос

По словам нардепа от "Слуги народа" Гео Лероса, о том, что президент Украины Владимир Зеленский ограничен в поступающей ему информации, говорят и СМИ, и депутаты из его фракции.

Нардеп считает, что Зеленский не был готов к тому, что будет происходить в стране Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский не получает альтернативной информации о происходящем в стране. Об этом народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос заявил "Фактам" в интервью, которое было опубликовано 1 июля.

"Попасть в главный кабинет страны можно только по разрешению непосредственно [главы Офиса президента Украины Андрея] Ермака. Он отвечает за график главы государства и регулирует его общение. Уже все – и либеральные медиа, и депутаты нашей фракции – говорят о том, что президент лишен доступа к альтернативной информации", – сказал нардеп.

Он считает, что Зеленский не был готов к тому, что будет происходить в стране после его назначения главой государства.

"Помню его улыбку, его запал, его энергию в самом начале каденции. На мой субъективный взгляд, президент оказался в очень сложной ситуации. В государстве экономический кризис, разгар пандемии, в Западной Украине природные катаклизмы. Зеленский не был готов к такому. А еще ведь никуда не делись сложности минского процесса, война на Донбассе, оккупация Крыма – где априори не может быть легких решений", – объяснил Лерос.

Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за него отдали голоса 73,22% избирателей.

11 февраля 2020 года Зеленский назначил на должность главы Офиса президента своего помощника Ермака. Ранее эту должность занимал Андрей Богдан.