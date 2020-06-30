Зеленский поручил подготовить концепцию революционной судебной реформы – Саакашвили

Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили анонсировал кардинальные изменения в судебной системе Украины. Подготовить фундаментальную концепцию судебной реформы поручил президент Украины Владимир Зеленский, заявил Саакашвили.

Саакашвили: Даже если будет сопротивление коррумпированного судебного корпуса, этот беспредел судебный должен закончиться Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook

В июле на заседании Национального совета реформ обсудят фундаментальную концепцию революционной судебной реформы, об этом на брифинге по результатам заседания Нацсовета реформ сообщил его глава Михаил Саакашвили 30 июня.

"Никаких полумер. Президент [Украины Владимир Зеленский] четко сказал. На следующем заседании мы введем концепцию, которая фундаментально отличается от теперешнего состояния судебной системы", – сказал Саакашвили.

Он подчеркнул, что речь идет не о "перестановках с одного места на другое", а о кардинальных изменениях.

"Это первое, что хочет провести президент. Он очень радикально настроен. Даже если это нужно будет провести через референдум, президент на это пойдет. Даже если будет сопротивление в [Верховной] Раде, даже если будет сопротивление коррумпированного судебного корпуса, этот беспредел судебный должен закончиться", – подчеркнул глава Исполкома реформ.

30 июня президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Национального совета реформ. В числе изменений, которые нужны Украине, Зеленский упомянул судебную реформу, реформу здравоохранения, доступные кредиты для населения, реформу налоговой системы, ускорение приватизации.

7 июня президент Зеленский назначил бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.