ПОЛИТИКА Short News

Зеленский ввел Стефанчука в Нацсовет реформ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел первого вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука в состав Национального совета реформ.

Об этом говорится в указе главы государства №257/2020, опубликованном 30 июня. "Ввести в состав Национального совета реформ... Стефанчука Руслана Алексеевича, первого заместителя председателя Верховной Рады Украины, представителя президента Украины в Верховной Раде (по согласию)", – сказано в документе.

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