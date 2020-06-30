Опрос: Украинцы больше не доверяют Зеленскому, чем доверяют

41% украинцев доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому, свидетельствует опрос Центра Разумкова.

Президент Украины Владимир Зеленский является политиком с самым большим уровнем доверия. Об этом говорится в опросе Центра Разумкова, опубликованном 30 июня.

41% опрошенных доверяют президенту, не доверяют – 51% опрошенных. Несколько ниже является уровень доверия к главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова (ему доверяют 32% опрошенных, не доверяют 48%).

Доверие к другим представителям власти значительно ниже. Министру внутренних дел Арсену Авакову доверяют 13%, не доверяют – 77%, премьер-министру Денису Шмыгалю соответственно 12% и 61%, генпрокурору Ирине Венедиктовой – соответственно 8% и 49,5%, главе Офиса президента Андрею Ермаку – 7% и 50,5 %.

Низкое доверие и к оппозиционным политикам. Сопредседателю партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко доверяют 22% респондентов, не доверяют – 67%, народному депутату Святославу Вакарчуку – соответственно 18% и 70%, лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко – 17% и 77%, главе фракции "Батьківщина" Юлии Тимошенко – 14% и 79%.

При этом почти треть опрошенных вообще не знают, кто такие Венедиктова и Ермак.

Инфографика: razumkov.org.ua

Исследование было проведено с 17-го по 24 июня 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.