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92% украинцев считают, что в меню кафе и ресторанов должен быть украинский язык – опрос

40% опрошенных допускают, что меню в кафе и ресторанах может быть как на украинском, так и на русском языке. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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27% респондентов считают, что меню обязательно должно быть на украинском языке и дополнительно на русском языке, где большинство населения этого желает
27% респондентов считают, что меню обязательно должно быть на украинском языке и дополнительно на русском языке, где большинство населения этого желает
Фото: depositphotos.com

92% украинцев считают, что в меню кафе, столовых, закусочных и ресторанов должен быть украинский язык. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

В частности, 25% опрошенных хотят, чтобы перечень блюд был только на украинском языке по всей территории страны.

27% респондентов считают, что меню обязательно должно быть на украинском языке и дополнительно на русском языке, где большинство населения этого желает.

40% опрошенных допускают, что меню в кафе и ресторанах может быть как на украинском, так и на русском языке по всей Украине.

Лишь 1% респондентов выразили мнение, что описание блюд обязательно должно быть на русском и дополнительно на украинском языке, где большинство населения этого желает.

При этом никто не выбрал вариант, что меню в заведениях общественного питания Украины должно быть только на русском языке.

4% опрошенных затруднились с ответом. Еще 2% – дали свои варианты ответов.

Опрос проводился с 20-го по 23 июня 2020 года среди граждан старше 18 лет по всей Украине, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%, 2,1% – для показателей, близких к 25%, 1,4% – для показателей, близких к 10%.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Владимир Зеленский, будучи кандидатом в президенты, заявлял, что этот закон приняли "без широкого обсуждения с общественностью". "После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан", – сказал тогда Зеленский.

На пресс-конференции 20 мая 2020 года президент Зеленский назвал языковой вопрос в Украине "искусственным".

В интервью изданию "Главком", которое вышло 27 мая, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что выступает за пересмотр языкового закона. "Очень много людей у нас в стране говорят на разных языках, и интересы всех должны быть учтены", – отметил он. 1 июня активисты, недовольные позицией спикера, устроили акцию протеста под Верховной Радой. Они принесли плакаты с надписями "Разумков, суши лапти", "Наша мова – наша зброя", "Язык до Ростова доведет" и другие.

Теги: Украина, русский язык, соцопрос, украинский язык, ресторан, КМИС, кафе
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