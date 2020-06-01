"Разумков, суши лапти". Под Радой провели митинг из-за заявлений спикера о языковом законе. Фоторепортаж

27 мая, 2020 19.28

Из процесса обсуждения и принятия изменений к закону о функционировании украинского языка как государственного нужно убрать политику и политиков, заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он не уточнил, что именно необходимо менять в законе.