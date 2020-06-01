"Разумков, суши лапти". Под Радой провели митинг из-за заявлений спикера о языковом законе. Фоторепортаж
Фото: bykvu.com
Фото: bykvu.com
Фото: bykvu.com
Фото: bykvu.com
Фото: bykvu.com
Фото: bykvu.com
Фото: bykvu.com
Фото: bykvu.com
Фото: bykvu.com
Фото: bykvu.com
1 июня под Верховной Радой активисты провели митинг из-за заявлений спикера парламента Дмитрия Разумкова о необходимости внести изменения в закон о функционировании украинского языка, сообщают "Буквы".
Издание отмечает, что в акции приняли участие около 100 человек (по данным LB.ua
, митингующих было около 30). Они держали плакаты с надписями "Разумков, суши лапти", "Наша мова – наша зброя", "Язык до Ростова доведет" и другие. В интервью "Главкому", которое вышло на прошлой неделе, Разумков сказал, что граждане Украины разговаривают на разных языках и интересы всех должны быть учтены
. Он не уточнил, какие именно изменения хотел бы внести в закон.