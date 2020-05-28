Спор о языковом законе указывает на огромную проблему с Конституционным Судом. Ведь одним решением он мог бы сделать бессмысленными все споры

Очередной спор по поводу языкового закона указывает на огромную дыру в том месте, где у нас должен быть нормальный Конституционный Суд. Почему вопрос о том, нарушает ли какой-то из действующих законов Конституцию и сужает ли права человека или, наоборот, все с ним корректно, решают все, кроме специальной привилегированной структуры, придуманной как раз для таких вопросов?

У нас Конституционный Суд почему-то может за месяц до смены власти, когда очень надо, отменить статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении, но при этом пять лет боится вынести решение по закону о люстрации. Почему-то Конституционный Суд смог легко отменить право НАБУ через суд в рамках уголовных производств признавать недействительными сделки с госпредприятиями, которые наносят многомиллиардный ущерб, но в течение многих лет боялся, например, принимать даже к рассмотрению (!) вопрос о земельном моратории.

Вот языковой закон Кивалова – Колесниченко отменили аж в 2018 году, когда это стало политически безопасным, хотя принят был тот закон еще в 2012-м. Сейчас вообще неясно, будет ли Конституционный Суд заниматься действующим законом? Хотя одним решением мог бы сделать бессмысленными все споры.

Да что там говорить, судьи Конституционного Суда даже выперли своего коллегу-председателя, сделав это, на мой взгляд, не то что незаконно, а вообще втупую, – так он им мешал жить. И при этом положение этих судей абсолютно уникальное в нашей системе. У них масса привилегий и никакой ответственности.

Нет даже ответственности за то, что они годами прячутся от очевидно важных, системных вопросов и решений.

Что это за Конституционный Суд такой? На фига он вообще нужен? Почему его нельзя расформировать и передать его функции Верховному Суду? Что именно предопределяет системную необходимость в существовании Конституционного Суда, если он, когда не хочет, не работает, а когда надо, может принять любое палевное решение, начиная от того, что посчитать третий президентский срок для Кучмы как второй, и заканчивая тем, что незаконное обогащение законно. Пфф!

Источник: Дмитро Литвин / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора