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Нацсовет потребовал от руководства украинских телеканалов объяснить, почему в эфире мало украинского языка

Последний мониторинг продемонстрировал, что украинские телеканалы выполняют установленные законодательством языковые квоты "в минимальном процентном соотношении", заявили в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания.

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Нацсовет попросил руководителей телеканалов разъяснить редакционную политику в отношении украинского языка
Нацсовет попросил руководителей телеканалов разъяснить редакционную политику в отношении украинского языка
Фото: EPA (архив)

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания направил руководителям национальных телеканалов письмо с просьбой разъяснить редакционную политику в отношении использования украинского языка. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Последний мониторинг показал, что выполнение установленных законодательством требований [к использованию украинского языка] происходит в минимальном процентном соотношении. [Нацсовет] обеспокоен такой ситуацией и видит потенциальный риск нарушения действующих законодательных норм", – сказано в заявлении.

Кроме того, считают в Нацсовете, такая редакционная политика украинских телеканалов может вызвать сложности при вступлении в силу некоторых положений закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в 2024 году.

Скриншот: nrada.gov.ua
Скриншот: nrada.gov.ua

Закон о языковых квотах на телевидении вступил в силу 13 октября 2017 года. Согласно документу, в общем недельном объеме вещания передачи, фильмы и новости на государственном языке должны составлять не менее 75% в каждом из промежутков времени между 7.00 и 18.00, а также между 18.00 и 22.00. Местные и региональные телерадиокомпании должны транслировать не менее 50% эфира на украинском языке. За невыполнение требований телерадиокомпания оплачивает штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора.

Однако в соответствии с законом об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, с 16 июля 2024 года квоты будут изменены: доля украинского языка в эфире общенациональных каналов должна вырасти до 90%, местных – до 80%.

Теги: телевидение, Украина, украинский язык, Нацсовет, квоты
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