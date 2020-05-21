Нацсовет проведет внеплановую проверку "1+1" из-за показа карты Украины без Крыма

На факт размещения карты Украины без оккупированного Россией Крыма Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания указала Служба безопасности Украины.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку телеканала "1+1" из-за показа карты Украины без Крыма. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба Нацсовета.

На факт размещения карты Украины без оккупированного Россией полуострова регулятору указала Служба безопасности Украины.

"Мониторингом Нацсовета 13 апреля зафиксировано размещение в выпуске новостей ТСН в сюжете "Обвал цен" (в 20.25) карты Украины без оккупированной Автономной Республики Крым со ссылкой на карту нашей страны, опубликованную на интернет-странице международной организации Nord Pool Spot. Это энергетическая европейская биржа, которая осуществляет продажу электроэнергии в странах Европы (Норвегия). Указанный факт является признаком нарушения требований пунктов "а" и "в" ч. 1 ст. 59 закона Украины "О телевидении и радиовещании", которые обязуют телерадиоорганизацию соблюдать законодательство Украины, требования лицензии и распространять объективную информацию", – говорится в сообщении Нацсовета.

Отмечается, что проверка телеканала пройдет после завершения карантина. По ее результатам Нацсовет примет решение в отношении "1+1".

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.