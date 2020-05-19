"Этот момент может настать раньше, чем кажется". Кулеба прокомментировал деоккупацию Крыма

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что политический директорат МИД разработал "Стратегию деоккупации Крыма".

Кулеба: Если Украина не будет внутренне готова к реинтеграции Крыма, то можно "профукать" момент, когда это станет возможно Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Деоккупация Крыма – это "небыстрый процесс", однако возможности для возвращения оккупированного Россией полуострова могут настать раньше, чем кажется многим. Об этом в интервью агентству "РБК-Украина" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Как раз сейчас передо мной на столе лежит документ, который я детально изучаю. Его подготовили по моему поручению эксперты политического директората МИД. Это документ стратегического характера под условным названием "Стратегия деоккупации Крыма". После того, как мы его доработаем с учетом моих замечаний, проведем более широкие консультации с другими органами власти, с внешними экспертами и общественностью", – отметил он.

По словам министра, пока не решено, "каким должен быть окончательный формат этого документа".

"Должен ли он остаться документом МИД и должен ли он быть посвящен исключительно международному аспекту работы, или это будет что-то более масштабное, утвержденное решением СНБО? Посмотрим", – заявил Кулеба.

По его словам, власти понимают, что деоккупация – "это небыстрый процесс".

"Это постоянный контроль за режимами санкционного давления, ужесточение давления там, где это возможно. И готовность государственных институтов принять Крым обратно, когда этот момент настанет. А такой момент настанет, и возможно, раньше, чем многим кажется. Потому что если наше государство не будет внутренне готово к реинтеграции, то можно "профукать" момент, когда это станет возможно", – подчеркнул он.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.