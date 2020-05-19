Клуб читателей
ГОРДОН
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Этот момент может настать раньше, чем кажется". Кулеба прокомментировал деоккупацию Крыма

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что политический директорат МИД разработал "Стратегию деоккупации Крыма".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба: Если Украина не будет внутренне готова к реинтеграции Крыма, то можно "профукать" момент, когда это станет возможно
Кулеба: Если Украина не будет внутренне готова к реинтеграции Крыма, то можно "профукать" момент, когда это станет возможно
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Деоккупация Крыма – это "небыстрый процесс", однако возможности для возвращения оккупированного Россией полуострова могут настать раньше, чем кажется многим. Об этом в интервью агентству "РБК-Украина" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Как раз сейчас передо мной на столе лежит документ, который я детально изучаю. Его подготовили по моему поручению эксперты политического директората МИД. Это документ стратегического характера под условным названием "Стратегия деоккупации Крыма". После того, как мы его доработаем с учетом моих замечаний, проведем более широкие консультации с другими органами власти, с внешними экспертами и общественностью", – отметил он.

По словам министра, пока не решено, "каким должен быть окончательный формат этого документа".

"Должен ли он остаться документом МИД и должен ли он быть посвящен исключительно международному аспекту работы, или это будет что-то более масштабное, утвержденное решением СНБО? Посмотрим", – заявил Кулеба.

По его словам, власти понимают, что деоккупация – "это небыстрый процесс".

"Это постоянный контроль за режимами санкционного давления, ужесточение давления там, где это возможно. И готовность государственных институтов принять Крым обратно, когда этот момент настанет. А такой момент настанет, и возможно, раньше, чем многим кажется. Потому что если наше государство не будет внутренне готово к реинтеграции, то можно "профукать" момент, когда это станет возможно", – подчеркнул он.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Россия, Крым, Украина, МИД, санкции, МИД Украины, СНБО, Дмитрий Кулеба
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты
У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты
Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили
Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал 66-летнего отца
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал 66-летнего отца
"Наслаждайтесь и мыслите масштабно". Питт поздравил выпускников университета, в котором когда-то учился сам
"Наслаждайтесь и мыслите масштабно". Питт поздравил выпускников университета, в котором когда-то учился сам
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS