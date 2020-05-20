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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Перешла на сторону оккупантов. Экс-судью Крыма будут судить за госизмену

Следствие установило, что судья Хозяйственного суда Автономной Республики Крым после оккупации полуострова в 2014 году перешла на службу в незаконно созданные судебные органы государства-оккупанта России.

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За госизмену судье грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет
За госизмену судье грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет
Фото: depositphotos.com

Прокуратура Крыма направила в суд обвинительный акт в отношении бывшей судьи Хозяйственного суда Автономной Республики Крым по статье о государственной измене. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба прокуратуры.
 
Следствие установило, что судья после оккупации полуострова в 2014 году перешла на службу в незаконно созданные судебные органы государства-оккупанта России. Кроме того, она принимала участие в формировании и организации работы оккупационных судов, способствуя таким образом оккупации полуострова, отмечают в прокуратуре.

В частности, по данным правоохранителей, в составе незаконно созданного "хозяйственного суда Республики Крым" судья выносила "судебные решения" в хозяйственных спорах по российскому законодательству.

За госизмену судье грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет, подчеркнули в прокуратуре.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Россия, Крым, прокуратура, оккупация, аннексия
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