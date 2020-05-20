Перешла на сторону оккупантов. Экс-судью Крыма будут судить за госизмену

Следствие установило, что судья Хозяйственного суда Автономной Республики Крым после оккупации полуострова в 2014 году перешла на службу в незаконно созданные судебные органы государства-оккупанта России.

За госизмену судье грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет Фото: depositphotos.com

Прокуратура Крыма направила в суд обвинительный акт в отношении бывшей судьи Хозяйственного суда Автономной Республики Крым по статье о государственной измене. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба прокуратуры.



Следствие установило, что судья после оккупации полуострова в 2014 году перешла на службу в незаконно созданные судебные органы государства-оккупанта России. Кроме того, она принимала участие в формировании и организации работы оккупационных судов, способствуя таким образом оккупации полуострова, отмечают в прокуратуре.

В частности, по данным правоохранителей, в составе незаконно созданного "хозяйственного суда Республики Крым" судья выносила "судебные решения" в хозяйственных спорах по российскому законодательству.

За госизмену судье грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет, подчеркнули в прокуратуре.