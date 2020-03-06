Нацсовет изъял телеканал RTVI из числа разрешенных для показа в Украине

Телеканал RTVI запретили транслировать в Украине в связи с демонстрацией лиц, угрожающих национальной безопасности страны, отметили в Нацсовете по телерадиовещанию Украины.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания изъял зарегистрированный в Испании телеканал RTVI из числа каналов, которые разрешено показывать в Украине. Об этом 6 марта проинформировала пресс-служба регулятора.

"Содержание иностранной программы RTVI, которая имеет юрисдикцию Королевства Испании, не соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины. Поэтому она была изъята из перечня разрешенных для ретрансляции программ, что не позволяет отечественным провайдерам дальше распространять ее в сетях Украины", – сказано в сообщении.

В Нацсовете объяснили, что с 24 февраля по 1 марта провели мониторинг RTVI и зафиксировали нарушения украинского законодательства – показ программ, участниками которых были лица, внесенные в перечень создающих угрозу национальной безопасности Украины.

В частности, демонстрировались фильмы с участием Владимира Меньшова и Михаила Пореченкова, а также показывалась карта мира, на которой Крым был указан частью России.

RTVI – международный русскоязычный телеканал, вещающий в Казахстане, Молдове, Грузии, странах Балтии, Германии, Израиле, Великобритании, Испании, США, Канаде, Австралии и ряде других государств. В феврале 2020 года телеканал уведомил о смене юрисдикции с британской на испанскую.

В марте 2019 года Нацсовет по телерадиовещанию продлил на год запрет на его ретрансляцию в Украине.