Нацсовет проверит телеканал ZIK из-за телемарафона "Попахивает Соросом"

28 февраля в эфире телеканала ZIK был 15-часовой телемарафон "Попахивает Соросом", во время которого ведущие и эксперты обсуждали деятельность американского бизнесмена Джорджа Сорос и якобы его влияние на некоторых политиков и общественных активистов в Украине. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания после этого решил проверить телеканал на предмет соблюдения норм законодательства о запрете распространения языка ненависти и необъективной информации.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую выездную проверку телеканала ZIK, сообщается на сайте регулятора.

Соответствующее решение принято на заседании Нацсовета 6 марта.

Телеканал проверят на предмет соблюдения норм законодательства о запрете распространения языка ненависти, необъективной информации, посягательстве на права и свободы человека.

В сообщении отмечается, что в Нацсовет обратился гражданин с жалобой на телемарафон "Попахивает Соросом", который вышел в эфир ZIK 28 февраля. По мнению заявителя, программа содержала признаки манипуляции общественным сознанием и разжигания ненависти.

Регулятор после мониторинга пришел к выводу, что высказывания, которые звучали во время марафона, не соответствовали ряду норм законов "О телевидении и радиовещании" и "Об информации".

Марафон "Попахивает Соросом" на телеканале ZIK продолжался с 7.00 до 22.00 28 февраля. Во время программы ведущие и эксперты обсуждали деятельность американского бизнесмена Джорджа Сороса и якобы его влияние на некоторых политиков и общественных активистов в Украине.

"После распада Советского Союза американский миллиардер Джордж Сорос решил присвоить ни много ни мало, а целые страны, сделать их зависимыми. Особенно успешно он зашел в Украину, создав целую сеть своих агентов, своих фанатов американских деньжат. Сегодня они захватывают Украину", – говорилось в анонсе программе, в это время зрителям показывали видео с министрами из правительства Алексея Гончарука, главой НАК "Нафтогаз України" Андреем Коболевым, главой Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником и другими.

Международный фонд "Возрождение", который финансируется Соросом, призвал медийное сообщество дать оценку телемарафону ZIK. "Фонд уважает свободу слова и в течение последних 30 лет остается одной из движущих сил ее развития и защиты в Украине. Однако мы убеждены, что между свободой медиа и сознательным манипулированием, распространением дезинформации и языка вражды есть существенная разница, которую демократическое общество не должно игнорировать", – заявили в организации.

С критикой телемарафона выступила и коалиция общественных медиаорганизаций, среди которых Комиссия журналистской этики, "Платформа прав человека" StopFake и другие. В их заявлении отмечалось, что журналисты ZIK злоупотребляют свободой слова, что имеет разрушительные последствия для украинского общества и Украины как государства.

Телеканал ZIK ранее принадлежал львовскому бизнесмену Петру Дыминскому. В 2019 году он продал его народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарасу Козаку, который, по данным СМИ, является партнером и близким соратником еще одного депутата от этой партии, пророссийского политика, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.