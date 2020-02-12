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Нацсовет оштрафовал радиостанции на 1,6 млн грн из-за нехватки песен на украинском

Всего за период действия языковых квот на радиостанции было наложено 29 штрафов, из которых 21 касался квоты на песни на украинском.

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Радиостанции получили 29 штрафов за период действия языковых квот
Радиостанции получили 29 штрафов за период действия языковых квот
Фото: pixabay.com

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал украинские радиостанции на почти 1,8 млн грн. Об этом сообщила заместитель председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ульяна Фещук во время пресс конференции 12 февраля, пишет "Укрінформ".

"Всего за период действия закона было наложено 29 штрафов на общую сумму примерно 1,8 млн грн. Из них 21 штраф касался квоты песен на украинском языке – это составляло примерно 1,6 млн грн. В 2019 году эта доля значительно уменьшилась, и фактически можно сказать, что в прошлом году Нацсовет штрафов, к счастью, не накладывал", – отметила Фещук.

В то же время она уточнила, что наибольшее количество штрафов регулятор назначил в 2017 году, то есть в первый год действия квот на радио – 17 штрафов. Тогда как в 2018 году, по данным Нацсовета, вещатели получили уже восемь штрафов за нарушение квот, а в 2019 – четыре штрафа на сумму 7,5 тыс. грн, которые касались местных вещателей. Три из них были наложены за невыполнение песенной квоты, а еще один – за несоблюдение объема ведения передач на государственном языке.

При этом заместитель председателя Нацсовета обратила внимание на то, что уменьшается сумма штрафов за несоблюдение квот.

"Если в 2017 году эта сумма примерно составляла 70 тыс. грн за невыполнение квоты по части песен, то в 2019 году – около 2 тыс. грн. И, если среди нарушителей в течение 2017–2018 годов были преимущественно общенациональные радиовещатели, то в 2019-м – это четыре местные радиостанции", – пояснила Фещук.

8 ноября 2016 года в Украине вступил в силу закон, который обязывает радиостанции выделять часть эфирного времени для песен на украинском языке. В течение первого года с момента вступления документа в силу квота на украиноязычные песни составляла 25%, в течение второго – 30%, с третьего – 35%. За нарушения закона предусмотрен штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора.

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания сообщал, что в 2017 году все общенациональные, региональные и местные радиостанции Украины перевыполняли квоту на украинские песни в эфире в среднем на 13%.

За первое полугодие 2018 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания за невыполнение 30-процентной квоты на украинский язык и музыку оштрафовал три радиостанции на 371,5 тыс. грн.

Теги: украинский язык, Нацсовет, радио, квоты, Ульяна Фещук
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