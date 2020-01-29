Народ начал ходить на украинские фильмы. Кассовые сборы "Думок моїх тихих", "Відданої" это подтверждают. Надеюсь, фильм "Экс" будет в этом ряду

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Сегодня я написал не о футболе, а о кино. Конкретно об одном фильме, который давно, больше года, ожидал.

Ожидал по простой причине – с режиссером картины Сергеем Лысенко мы знакомы больше 30 лет, с той поры, когда я посмотрел его дипломную ленту "Конец каникул" в тогда еще Институте, а не Национальном университете имени Карпенко-Карого, ленту о Викторе Цое, в которой сам Цой впервые снялся в кино. Это уже после дипломной работы Сергея самого Виктора на киноэкране помнят по "Ассе" и "Игле".

А вот режиссер за эти годы снял непростительно мало фильмов: "Граница на замке" и "Семь дней до свадьбы". Вина в том, конечно, не самого режиссера, а нас всех: общества, державы. Ну о каком обилии производства отечественных картин после 1991 года можно серьезно рассуждать? Хотя последнее время дает надежду. И в количественном понятии, и в качественном.

Конечно, сам Сергей все эти годы и, ужас, десятилетия не валялся на диване, как Обломов, а старался много работать: и клипы ваял, и на ведущих телеканалах Украины вел действительно интересные авторские программы.

О том, что он снял фильм "Экс" об экспроприации денег на благое дело народной борьбы, режиссер рассказал мне сам. И, не скрою, я тому немало удивился. Во-первых, где Сережа – знаток рока, вообще культуры, творец музыкальных лент и комедий и… тема "экспроприаций". Во-вторых, он – абсолютный киевлянин, из кинематографической семьи, и совершенно, на первый взгляд, "не его" атмосфера для картины – Львов и глубинка Галиции начала 30-х годов ХХ века. Тут риск был немалый, запросто можно было "промазать" с показом всего: исторических реалий, быта и говора людей той поры.

Но, прежде всего, меня захватили сомнения относительно сверхзадачи его экранного замысла. Что это – "Камо по-галичанські"? Для молодого поколения читателей требуется небольшое разъяснение, кто такой Камо. Это десятилетиями воспетый советской пропагандой большевицкий Зорро, который грабил банки, магазины и просто обывателей "на благо революции". В СССР о нем сняли даже не один, а два (!) фильма. Залы кинотеатров были переполнены, особенно нами, малолетками.

Далее, что вообще означает понятие "экспроприация"? У него много энциклопедических толкований, в данном случае важно следующее: "Ограбления ("принудительное изъятие собственности", сокращенно именовались эксами) частных лиц и госучреждений, проводимые большевиками и другими революционными партиями до революции 1917 года для финансирования своей подпольной деятельности". Заодно вот вам и пояснение названия фильма.

Конечно, не только псевдолегендарный Камо, который после ареста долго и умело прикидывался умалишенным, "баловался" эксами, но и сами Сталин и Берия "прославились" на сим поприще. А до них – европейские анархисты в ХІХ веке, а после них – революционеры и террористы всех мастей и на всех континентах, включая любимого до сих пор всеми леваками-интеллектуалами Че Гевару.

Повторюсь, я долго ждал этой экранной работы не чужого мне человека и режиссера и, конечно, желал ему удачи в ней. Так получилось, что премьера и показ в кинотеатрах в силу сложившихся обстоятельств, на которые творцы ленты не могли повлиять, очень затянулись. Но лучше поздно, чем никогда.

После сознательно затяжного "подхода к снаряду" хочу поделиться своими личными впечатлениями от просмотренного "Экса".

Первое. О событиях, которые легли в основу ленты. Это абсолютная правда. Был такой экс силами молодых боевиков УВО (Української військової організації) в Городке, что подо Львовом в 1932 году. Экс был неудачный. Уверяю: девять творцов из 10 отказались бы делать фильм о провалившимся эксе.

О драматургии. Основной драматургический ход, как мне видится, параллельное действие: волей случая на "экспроприацию", независимо друг от друга, вышли патриоты, бойцы и мелкие воришки, представляющие особую субкультуру Львова той поры – батяров. Здесь не место пояснять, кто это такие, но рекомендую почитать о них – весьма любопытно и познавательно.

Дальше – больше. Злодюжки покусились на святое для украинского крестьянина – на кассу их кооператива, Что и возмутило селян до предела. После чего – роковая ошибка: община, приняв боевиков за ворье, по сути, сдала их полиции. В дополнение к этому еще одно несчастье от боевиков – их неудачный экс на почте обернулся смертями ни в чем не повинных людей, случайно оказавшихся не в том месте и не в то время.

Финальный разворот и есть, как я вижу, главный посыл авторов. Народ, осознавший свою страшную ошибку, проникается идеями молодых героев. Нет, это вовсе не "стокгольмский синдром", это важнее, глубже и объемнее. Да, поражение, но именно оно дало луч света, направляющий на путь к победе. Пусть не очевидной, но другой дороги не будет.

Буду честным до конца. Именно к драматургическому решению финала картины у меня есть вопросы. Не слишком ли он плакатный? Однако это никак не умаляет достоинств ленты. Отмечу, что сценарист – Ярослав Яриш – отнюдь не профессиональный кинематографист. Он сельский бухгалтер, который лишь в свободное время занимается литературным творчеством. Этакий современный украинский Мартин Иден до признания того издателями и читателями.

ВИДЕО

Трейлер фильма "Экс". Видео: Kinomania Film Distribution / YouTube

Самым сильным элементом фильма я вижу его изобразительный ряд. Работа нынче очень востребованных кинематографом оператора-постановщика Сергея Михальчука и художника-постановщика Влада Одуденко заслуживает самой высокой оценки.

Актеры. Режиссер и здесь попал в "десятку". Молодые, далеко не всем известные, каждый из них достойно представил своего героя.

И все же я выделю двух людей из актерского состава. Это Александр Норчук в роли пана Мыколы и Владислава Глеба в роли дочери Мыколы Ганнуси. Возможно, им и повезло больше, чем их коллегам. Характеры их героев, думается, более сложные, чем у других артистов. Сразу заявляю, видимая одномерность иных героев – это не от творческой слабости авторов, а их осознанный выбор. Иначе был бы не фильм-экшн, а сплошная "достоевщина" с постоянным самокопанием экранных персонажей.

Чем мне интересен пан Мыкола? Думаю, это и есть образ истинного украинца. Он пашет на свою семью, на себя. Он честен с государством, платя тому обязательные налоги, и при этом плевать он хотел на всякую власть. Всякую! О чем открыто в глаза заявляет местному мелкому полицейскому чину. Это именно украинский хуторянин, но не в смысле провинциал, а в смысле – верящий только в свои силы и в свой труд на благо своих близких.

И дочь растет такой же хуторянкой. Но при этом она по-настоящему милосердна. Даже к батяру Юрку, зная, что тот мелкий подонок.

Это как же надо было властям (в фильме – польским властям начала 30-х годов) "достать" таких в позитивном смысле куркулей, чтобы те приняли философию боевиков. Над этим моментом не мешает задуматься и нынешним властям, причем на всех уровнях, начиная от сельсоветов.

Многое в фильме привлекает. И музыкальный ряд – достойная работа композиторов Романа Григорива и Ильи Разумейко. Это и не может удивить, вы из прочитанного уже поняли, что режиссер понимает толк в этом деле. Но не меньше понимает и продюсер картины Андрей Граница, сам вовсе не последний музыкант.

И отдельно – украинский язык героев. Он никак не киевский, не слобожанский, а именно галичанский, в который я всегда с интересом вслушивался во Львове, в Самборе, в селах под Тернополем и Ивано-Франковске. И это в плюс авторам.

В итоге картина вполне удалась благодаря всему коллективу и их лидерам – продюсеру и режиссеру.

Отдельно о прочитанных и, честно, напрягших притягиваниях фильма "Экс" к творчеству Тарантино. Во-первых, Квентин представляется мне приколистом №1 в мировом кинематографе в том смысле, что знает его, это самое кино, быть может, лучше всех – до каждого кадра. Потому в его лентах при желании можно узреть образные цитаты из кого угодно: от Федерико Феллини и Жан-Люка Годара до Билли Уайлдера и Уильяма Уайлера. Это Тарантино так шутит…

Подозреваю, что скромный, но гордый Сергей предпочитает быть первым Лысенко, чем сотым в толпе копиистов Тарантино. Опять же не забывайте о разнице в бюджетах фильмов упомянутых выше творцов.

Вообще радует, что в последнее время украинские фильмы не только награждаются призами на международных фестивалях самого высокого уровня, но, что не менее важно, на них пошел народ в наши кинотеатры. В последние дни бокс-офисы (кассовые сборы) "Думок моїх тихих", "Відданої" это подтверждают. Надеюсь, что и "Экс" будет в этом ряду.

Разумеется, я не могу умолчать "о родном". О том, что по фильмам о героях спорта украинский кинематограф по-прежнему пасет задних. Но это тема отдельного разговора.

Источник: "ГОРДОН"