Фильм украинских продюсеров Give Me Liberty вошел в топ-10 The Hollywood Reporter и The Washington Post

Американские издания The Hollywood Reporter и The Washington Post включили в один рейтинг с фильмами Мартина Скорсезе и Квентина Тарантино фильм Give Me Liberty украинских продюсеров Олега Кохана и Алексея Макухина.

Фильм украинских продюсеров Олега Кохана и Алексея Макухина и американского режиссера российского происхождения Кирилла Михановского Give Me Liberty вошел в топ-10 фильмов 2019 года в рейтингах американских изданий The Hollywood Reporter и The Washington Post.

Фильм оказался в одном ряду с лентами "Ирландец" Мартина Скорсезе, "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино и победителем Каннского фестиваля "Паразит" Пон Чжун Хо.

"Абсолютно, восхитительно непредсказуемый от сцены к сцене Give Me Liberty увлекает вас своими захватывающими действиями и взрывами разностороннего юмора", – отметили в The New York Times.

В основе сюжета картины – хроника одного хаотичного, напряженного и смешного дня молодого водителя микроавтобуса. Главный герой – эмигрант Вик – пытается вовремя доставить разных по характеру пассажиров в пункт назначения. Но улицы Милуоки перекрыты. Судьбы героев переплетаются, и они открывают жизнь друг друга.

"Над созданием фильма работала большая команда из разных стран, поэтому особенно приятно получить подтверждение, что в XXI веке кино действительно не имеет границ и национальностей, а поднятые в фильме темы откликаются в сердцах зрителей Европы и США", – сказано в комментарии Кохана и Макухина, который есть в распоряжении редакции "ГОРДОН".

Премьера фильма состоялась на фестивале Sundance 2019, а доработанная версия была представлена в программе "Двухнедельник режиссеров" на Каннском кинофестивале 2019.

Украинские зрители смогут увидеть этот фильм в 2020 году.