Отрицание и искажение Холокоста. Нацсовет проверит NewsOne из-за высказываний гостей о евреях во Второй мировой

8 мая в эфире телеканала NewsOne вышла передача, в которой гости студии – предприниматель Андрей Пальчевский и политолог Вадим Карасев – заявили о присутствии большого количества евреев в немецкой армии и существовании еврейских дивизий СС. В Нацсовете по вопросам теле- и радиовещания расценили эти заявления как разжигание вражды в отношении еврейского народа.

Нацсовет проверит, не допустил ли NewsOne призывов к религиозной вражде и ненависти Фото: NEWSONE TV / Facebook

Национальный совет по вопросам теле- и радиовещания 21 мая принял решение назначить внеплановую проверку телеканала NewsOne из-за заявлений одного из гостей о евреях в войсках нацистского Третьего рейха и существовании еврейских дивизий СС. Об этом говорится на сайте Нацсовета.

Как отмечает Нацсовет, 8 мая на телеканале транслировалась программа "Противостояние", гостями которой были предприниматель Андрей Пальчевский и политолог Вадим Карасев.

Пальчевский в эфире канала заявил следующее: "Я должен сказать, что в карательных акциях против братских народов участвовали не только украинцы. Участвовали и русские, конечно, в составе власовской армии и в немецких частях. На сталинградском фронте, если кто-то помнит, 70 тысяч русских воевало против русских... То же самое было с представителями других этносов, национальностей, называйте, как хотите. В немецкой армии было 180 тыс. евреев. Я не оговорился. Вы можете себе представить? Но еврейский народ как-то с этим живет".

Также Нацсовет приводит цитату Карасева по поводу евреев в немецких дивизиях.

"Я могу сказать, да, были еврейские дивизии СС, были евреи", – заявил он в эфире.

Нацсовет считает, что высказывания по поводу службы значительного количества евреев в войсках нацистского Третьего рейха и существования еврейских дивизий СС имеют признаки отрицания и искажения Холокоста, а также разжигания вражды в отношении еврейского народа.

"Во время внеплановой выездной проверки Национальный совет проверит соблюдение лицензиатом указанных выше законодательных норм, которыми не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти", – говорится в сообщении.