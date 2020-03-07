"Власти ДНР" отменили на оккупированной территории "государственный статус" украинского языка

Оккупационная администрация в Донецкой области 6 марта объявила об отмене "государственного статуса" украинского языка – за соответствующий "законопроект" проголосовали "депутаты народного совета ДНР".

Так называемый народный совет террористической организации "ДНР" принял решение лишить украинский язык "статуса государственного" на оккупированной территории Донецкой области. Об этом 6 марта написало подконтрольное боевикам агентство ДАН.

Сообщается, что "закон" "О внесении изменения в статью 10 Конституции Донецкой Народной Республики" был принят после рассмотрения "в двух чтениях", после чего направлен на подпись главе "ДНР" Денису Пушилину.

Представитель главы Алексей Сухинин заявил, что таким образом закон не нарушает прав "граждан страны" "на использование украинского как языка частного общения, при получении дошкольного, начального общего и основного общего образования".

Представители оккупационной власти считают, что при установлении "статуса государственного языка в ДНР" нужно учитывать "интенсивность интеграционных процессов между ДНР и РФ".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.