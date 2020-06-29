ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Реализацию второго этапа медицинской реформы не поддерживают 40% украинцев – опрос

Продолжение медицинской реформы в Украине поддерживают 25% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

32% украинцев признались, что у них мало информации о втором этапе медицинской реформы
32% украинцев признались, что у них мало информации о втором этапе медицинской реформы
Фото: depositphotos.com

Реализацию второго этапа медицинской реформы в Украине не поддерживают 40% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

При этом продолжение медреформы поддерживает четверть населения Украины.

В то же время 32% украинцев признались, что у них мало информации о втором этапе медицинской реформы в Украине, поэтому им сложно составить какое-либо мнение на этот счет.

Еще 4% респондентов отказались отвечать.

Опрос проводился с 20-го по 23 июня 2020 года среди граждан старше 18 лет по всей Украине, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%, 2,1% – для показателей, близких к 25%, 1,4% – для показателей, близких к 10%.

Медреформа в Украине началась в апреле 2018 года. На первом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию. Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года, но в итоге его запуск перенесли на 1 апреля 2020 года. Главный принцип второго этапа реформы – деньги больницам должны распределять в зависимости от количества предоставляемых услуг. Таким образом, большее финансирование должны получать те медучреждения, в которые обращается больше пациентов, а больницы с меньшим количеством пациентов оказались под угрозой закрытия.

5 мая в Национальной службе здоровья Украины сообщили, что ведомство заключило договоры с 1645 больницами. 954 учреждения по договору с НСЗУ получили большее финансирование, чем ранее в рамках субвенции.

С приходом на должность министра здравоохранения в марте Максим Степанов неоднократно критиковал второй этап медицинской реформы и отмечал, что его внедрение приведет к сокращению штата больниц. С критикой медицинской реформы выступал и президент. По данным главы государства, из-за нового механизма финансирования может быть уволено около 50 тыс. медиков и закрыто 332 больницы.

В начале мая Степанов анонсировал пересмотр второго этапа реформы. Чиновник заявил, что она не адаптирована к украинским реалиям, и пообещал, что министерство разработает "справедливые тарифы", по которым будут финансировать отрасль.

В рамках второго этапа реформы в Украине начали предоставлять 27 пакетов бесплатных медицинских услуг, а больницы перешли на другую систему финансирования – теперь деньги им выделяет НСЗУ, с которой медицинские учреждения подписывают контракты. Таким образом, медицинская субвенция – распределение бюджетных денег по областям – осталась в прошлом.

Теги: Украина, медицина, реформы, соцопрос, КМИС, медреформа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Коллега Петросяна осудил его женитьбу на 31-летней помощнице
Коллега Петросяна осудил его женитьбу на 31-летней помощнице
"Хоть вирус никуда не делся, решили не откладывать". Ведущая Анна Панова показала, как крестила трехмесячную дочь в церкви под Киевом
"Хоть вирус никуда не делся, решили не откладывать". Ведущая Анна Панова показала, как крестила трехмесячную дочь в церкви под Киевом
"Стала похожа на Джоли", "Шикарная мамочка". Каминская искупалась в бассейне с детьми
"Стала похожа на Джоли", "Шикарная мамочка". Каминская искупалась в бассейне с детьми
"Он начал раздеваться". Малахова описала романтическое утро с сантехником
"Он начал раздеваться". Малахова описала романтическое утро с сантехником
Grosu в розовом платье совершила 60 попаданий в цель из автомата Калашникова
Grosu в розовом платье совершила 60 попаданий в цель из автомата Калашникова
"Муза моя". Бабкина спела вместе с мужем
"Муза моя". Бабкина спела вместе с мужем
Вика из "НеАнгелов" и Федишин заявили, что готовы спеть дуэтом
Вика из "НеАнгелов" и Федишин заявили, что готовы спеть дуэтом
"Счастье не скроешь". Влюбленная Подкопаева позировала на фото в объятиях мужа
"Счастье не скроешь". Влюбленная Подкопаева позировала на фото в объятиях мужа
"Словно совсем другой человек". В Instagram обсуждают архивные фото Галкина
"Словно совсем другой человек". В Instagram обсуждают архивные фото Галкина
Яма показал 72-летнего отца
Яма показал 72-летнего отца
  "Это не сон". Лидер "Мумий Тролля" Лагутенко выпустил клип с проектом КЕТА. Видео
  "Это не сон". Лидер "Мумий Тролля" Лагутенко выпустил клип с проектом КЕТА. Видео
"Очень похожа на бывшую жену". Остапчук станцевал в лесу со своей девушкой
"Очень похожа на бывшую жену". Остапчук станцевал в лесу со своей девушкой
  Педан признался, что знакомые приняли 15-летнюю дочь за его девушку
  Педан признался, что знакомые приняли 15-летнюю дочь за его девушку
"Сдает наша Алла", "Можно сделать брови", "Прямо девушка". Свежее селфи 71-летней Пугачевой комментируют в Instagram
"Сдает наша Алла", "Можно сделать брови", "Прямо девушка". Свежее селфи 71-летней Пугачевой комментируют в Instagram
"Мне неудобно, что у меня столько всего". Асмус после заявления о разводе испытала чувство неловкости
"Мне неудобно, что у меня столько всего". Асмус после заявления о разводе испытала чувство неловкости
На яхте в объятиях жены. Dantes отпраздновал день рождения
На яхте в объятиях жены. Dantes отпраздновал день рождения
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Пися-королева", "Девушка, вы порезались". Maruv в сильно облегающих плавках обсудили подписчики
"Пися-королева", "Девушка, вы порезались". Maruv в сильно облегающих плавках обсудили подписчики
"Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды
"Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
Экс-жена Павлика Созаева: Не знаю, сколько осталось жить моему сыну. И в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе нас добивать
Экс-жена Павлика Созаева: Не знаю, сколько осталось жить моему сыну. И в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе нас добивать
Волочкова сняла обувь в шпагате
Волочкова сняла обувь в шпагате
  Успенская: Выпила. Скорость большая была, меня остановили, надели наручники и до утра продержали в тюрьме
Успенская: Выпила. Скорость большая была, меня остановили, надели наручники и до утра продержали в тюрьме
"Ходячий секс!". Арбенина снялась в купальнике
"Ходячий секс!". Арбенина снялась в купальнике
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи погибшего в ДТП Захарова
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи погибшего в ДТП Захарова
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS