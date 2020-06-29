Среди награжденных Зеленским практически ни одного правозащитника и общественного деятеля, действительно сражающихся за выполнение Конституции

Посмотрела список награжденных Зеленским ко Дню Конституции. Впечатлил объемом деятелей шоу-бизнеса.

Практически ни одного правозащитника, ни одного общественного деятеля, которые действительно сражаются все эти годы за выполнение Конституции.

Вот Семен Глузман или Борис Тодуров, Ольга Голубовская или Евгений Комаровский должны были быть в этом списке. Но их там нет.

Понимаю его привычную логику, понимаю, что списки положили на стол. Но поразмыслить над ними пару секунд можно было?

P.S. Странно, что Олю Полякову не наградили. Все-таки легендарная основательница Женской партии.

Источник: Наташа Влащенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора