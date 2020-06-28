Зеленский уволил подозреваемого в получении взятки Балоня с должности главы Кировоградской ОГА

Председатель Кировоградской облгосадминистрации Андрей Балонь, подозреваемый в получении взятки, 27 июня был уволен со своей должности президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня, подозреваемого в получении взятки. Об этом говорится в тексте указа, обнародованного на сайте президента Украины.

"Уволить Балоня Андрея Богдановича с должности главы Кировоградской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", – отмечается в документе, подписанном 27 июня.

Балонь и глава патронатной службы ОГА Сергей Шевченко были задержаны 25 июня при получении части незаконного вознаграждения. Общая сумма взятки, которую требовали чиновники, по данным Национального антикоррупционного бюро, составляет 1,8 млн грн.

Балоня задержали, суд назначил ему залог в 10 млн грн.

Шевченко также был взят под стражу. Он может выйти под залог в размере 5 млн грн.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Балоня председателем Кировоградской облгосадминистрации 11 ноября 2019 года. 25 июня 2020 года, в день задержания, Кабинет Министров согласовал его увольнение с должности.

Ранее Балонь работал в органах внутренних дел во Львовской, Житомирской и Полтавской областях, был заместителем главы Херсонской ОГА.