"Украл – садись". Зеленский заявил, что уволит Балоня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отставке главы Кировоградской ОГА Андрея Балоня, отметив, что "закон один для всех".

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке главы Кировоградской ОГА Андрея Балоня, которого якобы задержали при получении незаконного вознаграждения. Об этом сообщает пресс-служба президента 26 июня по результатам поездки в Херсонскую область.

Зеленский отметил, что информацию о взятках в Кировоградской ОГА получил несколько дней назад от Службы безопасности Украины.

"Не буду называть все фамилии – есть доказательства того, что там происходят, мягко говоря, неправильные вещи, связанные с нарушением закона. Закон один для всех. Поэтому сразу, как получил информацию, сказал, что уволю главу ОГА, а правоохранительные органы должны заниматься своим делом. Чем они и занимались. Это справедливо. Нет "наши – не наши". Украл – садись, вот и все", – отметил президент.

Указа об увольнении Балоня на сайте президента пока нет.

По данным Национального антикоррупционного бюро, 25 июня при получении незаконного вознаграждения были задержаны председатель одной из областных государственных администраций и должностное лицо этой же ОГА. Общая сумма взятки, которую требовали чиновники, составляет 1,8 млн грн. В НАБУ сообщили, что первый транш в 100 тыс. грн они получили в июне 2020 года, во время передачи второго – 250 тыс. грн – их поймали с поличным.

В бюро не сообщили, о какой области идет речь, но местные СМИ писали, что 25 июня был задержан глава Кировоградской ОГА.

Зеленский назначил Балоня председателем Кировоградской облгосадминистрации 11 ноября 2019 года. 25 июня 2020 года, в день задержания, Кабинет Министров согласовал его увольнение с должности.

Ранее Балонь работал в органах внутренних дел во Львовской, Житомирской и Полтавской областях, был заместителем главы Херсонской ОГА.