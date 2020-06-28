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Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции. Видео поздравления опубликовал Офис президента в YouTube. "Думаю, сегодня каждый из нас должен ответить себе на простой, но важный вопрос: а что для тебя Конституция? Простая книга, которую читал так давно, что уже не помню? Права, которыми хочу пользоваться, и обязанности, которые хотел бы не выполнять? То, что постоянно хотят изменить политики? Или крепкий правовой фундамент, на котором держится государство? А возможно, все проще. Возможно, наша Конституция – это источник ответов? Ответов, в которых иногда нуждается каждый из нас. Правильно ли мы живем как страна и как общество? Достаточно ли делаем для того, чтобы носить звание ответственного гражданина", – заявил президент. По словам главы государства, конституционные права гражданина дают ответ на многие вопросы. "Уважать права друг друга. Понимать, что круг твоих прав не может посягать на права другого человека. Уважать закон, а не соревноваться в сообразительности, как можно его обойти. Давайте помнить об этом каждый раз, когда мы заходим в метро без маски, включаем ночью музыку, поджигаем траву, рубим собственный лес или едем на перегруженной фуре. А особенно – помнить в моменты, когда готовы разорвать виртуально или реально любого, кто имеет отличное от твоего мнение", – заявил Зеленский, призвав быть гражданами каждый день, а не только 28 июня.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Зеленский записал видеопоздравление ко Дню Конституции
Зеленский записал видеопоздравление ко Дню Конституции
Скриншот: Офіс Президента України / YouTube
видео

Видео: Офіс Президента України / YouTube
Теги: Украина, Конституция, политика, Владимир Зеленский, украинцы, поздравление
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