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29 июня, 2020
 
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Потап, Мирзоян, Тина Кароль, Билык, Филимонов получили от Зеленского государственные награды. Кого еще наградил президент?

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом присвоил почетные звания певцам Потапу, Арсену Мирзояну, юмористу Олегу Филимонову, а певицам Тине Кароль и Ирине Билык раздал ордена.

Потап стал заслуженным артистом Украины
Потап стал заслуженным артистом Украины
Фото: realpotap / Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание "Заслуженный артист Украины" певцам Алексею Потапенко (Потапу), Арсену Мирзояну и певице Наталье Половинке. Об этом говорится в указе №254/2020.

Такое же звание было дано театральной актрисе Элеоноре Кисиль, солисту-вокалисту Михаилу Марковичу, артисту оркестра Олегу Морозу, актрисе Ирине Синицыной.

В том же указе говорится о присвоении звания "Народный артист Украины" юмористу, телеведущему, бывшему члену команды КВН "Одесские джентльмены" Олегу Филимонову и певице Инессе Братущик. Также "народного артиста" дали театральной актрисе Ольге Гапий, доценту кафедры Львовской национальной музыкальной академии имени Николая Лысенко Марии Процевьят, актрисе Анжелике Савченко.

Певицы Ирина Билык и Тина Кароль удостоились ордена княгини Ольги ІІІ степени.

Почетное звание "Заслуженный деятель искусств" присвоили режиссеру Антонио Лукичу, режиссеру и сценаристу Нариману Алиеву, проректору Национальной академии образовательного искусства и архитектуры Остапу Ковальчуку.

Указ о присвоении государственных наград и почетных званий был издан ко Дню Конституции Украины, который отмечается 28 июня.

Теги: музыка, искусство, Владимир Зеленский, Ирина Билык, президент, Тина Кароль, награды, Потап, награда, Олег Филимонов, орден
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