ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Рейтинг Зеленского в июне упал до 38% – опрос

В мае действия и заявления президента Украины Владимира Зеленского одобряли 47% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рейтинг Зеленского за месяц упал на девять процентных пунктов
Рейтинг Зеленского за месяц упал на девять процентных пунктов
Фото: president.gov.ua

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского за прошедший месяц упал до 38%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

В мае действия и заявления главы государства одобряли 47% опрошенных. Таким образом, рейтинг президента Украины за месяц упал на девять процентных пунктов.

Не поддерживают Зеленского 45% респондентов (в мае – 37%).

Действия Кабинета Министров Украины одобряют 23% опрошенных (в мае – 24%). Не одобряют 59% (в мае – 61%).

Деятельность нынешнего созыва Верховной Рады одобряет 21% украинцев (в мае – 22%), а не одобряют – 62% респондентов (в мае – 65%).

Опрос проводился с 20-го по 23 июня 2020 года среди граждан старше 18 лет по всей Украине, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% – для показателей близких к 25%, 1,4% – для показателей близких к 10%.

Во втором туре президентских выборов, который состоялся 21 апреля 2019 года, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за его оппонента пятого президента Украины Петра Порошенко – 24,45%.

Теги: Украина, рейтинг, соцопрос, Владимир Зеленский, КМИС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Коллега Петросяна осудил его женитьбу на 31-летней помощнице
Коллега Петросяна осудил его женитьбу на 31-летней помощнице
"Хоть вирус никуда не делся, решили не откладывать". Ведущая Анна Панова показала, как крестила трехмесячную дочь в церкви под Киевом
"Хоть вирус никуда не делся, решили не откладывать". Ведущая Анна Панова показала, как крестила трехмесячную дочь в церкви под Киевом
"Стала похожа на Джоли", "Шикарная мамочка". Каминская искупалась в бассейне с детьми
"Стала похожа на Джоли", "Шикарная мамочка". Каминская искупалась в бассейне с детьми
"Он начал раздеваться". Малахова описала романтическое утро с сантехником
"Он начал раздеваться". Малахова описала романтическое утро с сантехником
Grosu в розовом платье совершила 60 попаданий в цель из автомата Калашникова
Grosu в розовом платье совершила 60 попаданий в цель из автомата Калашникова
"Муза моя". Бабкина спела вместе с мужем
"Муза моя". Бабкина спела вместе с мужем
Вика из "НеАнгелов" и Федишин заявили, что готовы спеть дуэтом
Вика из "НеАнгелов" и Федишин заявили, что готовы спеть дуэтом
"Счастье не скроешь". Влюбленная Подкопаева позировала на фото в объятиях мужа
"Счастье не скроешь". Влюбленная Подкопаева позировала на фото в объятиях мужа
"Словно совсем другой человек". В Instagram обсуждают архивные фото Галкина
"Словно совсем другой человек". В Instagram обсуждают архивные фото Галкина
Яма показал 72-летнего отца
Яма показал 72-летнего отца
  "Это не сон". Лидер "Мумий Тролля" Лагутенко выпустил клип с проектом КЕТА. Видео
  "Это не сон". Лидер "Мумий Тролля" Лагутенко выпустил клип с проектом КЕТА. Видео
"Очень похожа на бывшую жену". Остапчук станцевал в лесу со своей девушкой
"Очень похожа на бывшую жену". Остапчук станцевал в лесу со своей девушкой
  Педан признался, что знакомые приняли 15-летнюю дочь за его девушку
  Педан признался, что знакомые приняли 15-летнюю дочь за его девушку
"Сдает наша Алла", "Можно сделать брови", "Прямо девушка". Свежее селфи 71-летней Пугачевой комментируют в Instagram
"Сдает наша Алла", "Можно сделать брови", "Прямо девушка". Свежее селфи 71-летней Пугачевой комментируют в Instagram
"Мне неудобно, что у меня столько всего". Асмус после заявления о разводе испытала чувство неловкости
"Мне неудобно, что у меня столько всего". Асмус после заявления о разводе испытала чувство неловкости
На яхте в объятиях жены. Dantes отпраздновал день рождения
На яхте в объятиях жены. Dantes отпраздновал день рождения
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Пися-королева", "Девушка, вы порезались". Maruv в сильно облегающих плавках обсудили подписчики
"Пися-королева", "Девушка, вы порезались". Maruv в сильно облегающих плавках обсудили подписчики
"Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды
"Вся в Аллу Борисовну". Дочь Пугачевой и Галкина продемонстрировала наряды
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
Экс-жена Павлика Созаева: Не знаю, сколько осталось жить моему сыну. И в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе нас добивать
Экс-жена Павлика Созаева: Не знаю, сколько осталось жить моему сыну. И в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе нас добивать
Волочкова сняла обувь в шпагате
Волочкова сняла обувь в шпагате
  Успенская: Выпила. Скорость большая была, меня остановили, надели наручники и до утра продержали в тюрьме
Успенская: Выпила. Скорость большая была, меня остановили, надели наручники и до утра продержали в тюрьме
"Ходячий секс!". Арбенина снялась в купальнике
"Ходячий секс!". Арбенина снялась в купальнике
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи погибшего в ДТП Захарова
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи погибшего в ДТП Захарова
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS