Саакашвили заявил, что "в Украине нет государства"

Глава Исполнительного комитета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что в Украине "есть чиновники, которые действуют от имени несуществующего государства".

Саакашвили: В Украине существует куча чиновников, у каждой группы этих чиновников есть свой начальник. А где государство? Государства просто нет Фото: EPA

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили считает, что в Украине "нет государства". Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Украина 24" 26 июня.

"В Украине нет государства. В Украине есть чиновники, которые [действуют] от имени несуществующего государства. Потому что государство должно обеспечивать справедливость для всех, защищать всех. Где такое в Украине существует? В Украине существует куча чиновников, у каждой группы этих чиновников есть свой начальник. […] А где государство? Государства просто нет", – сказал он.

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. После окончания второй каденции он покинул страну, сейчас проживает в Украине, у него есть украинское гражданство. В Грузии против него открыты уголовные дела. В 2015–2016 годах политик возглавлял Одесскую облгосадминистрацию.

22 апреля 2020 года Саакашвили сообщил, что получил от президента Украины Владимира Зеленского предложение занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Зеленский заявил, что у политика "есть потенциал для поддержки правительства Украины".

Голосование по кандидатуре Саакашвили в парламенте так и не состоялось, а 7 мая Зеленский назначил политика председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ.