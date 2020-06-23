Интервью Гордона с Саакашвили. Где и когда смотреть

Интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с бывшим президентом Грузии, председателем украинского Исполнительного комитета реформ Михаилом Саакашвили выйдет сегодня в 18.00 на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с бывшим президентом Грузии, председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ Украины Михаилом Саакашвили, сообщил "ГОРДОН" основатель издания Дмитрий Гордон.

Трансляция начнется в 18.00.

Гордон записал интервью с Саакашвили 14 июня. Во время беседы экс-президент Грузии говорил об ошибках и достижениях президента Украины Владимира Зеленского, своем пятичасовом разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, президенте США Дональде Трампе и его перспективах на новый срок, о небылицах, которые рассказывал бывший президент Украины Виктор Янукович, самых ярких мировых лидерах, своем доме в Киеве, а также о том, почему грузины его не оценили.

"На саммите СНГ в Минске [в 2006 году] Путин вывел меня в какую-то отдельную темную комнату, вонзил ногти мне в колено – разговор был глаза в глаза – и пригрозил войной. Как мы потом увидели, он не шутил", – сказал Саакашвили.

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. После окончания второй каденции он покинул страну, сейчас проживает в Украине, у него есть украинское гражданство. В Грузии против него открыты уголовные дела. В 2015–2016 годах политик возглавлял Одесскую облгосадминистрацию.

22 апреля 2020 года Саакашвили сообщил, что получил от президента Украины Владимира Зеленского предложение занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Зеленский заявил, что у политика "есть потенциал для поддержки правительства Украины".

Голосование по кандидатуре Саакашвили в парламенте так и не состоялось, а 7 мая Зеленский назначил политика председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ.