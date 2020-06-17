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Труханов, Саакашвили, Кивалов, Леонов, Спивак. Соцопрос определил пятерку самых популярных политиков Одессы

Лидером рейтинга потенциальных кандидатов в мэры Одессы является действующий городской голова Геннадий Труханов, за ним идут глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили, президент Одесской юракадемии Сергей Кивалов, нардеп от "Слуги народа" Алексей Леонов и телеведущий Дмитрий Спивак.

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Обнародован рейтинг претендентов на кресло одесского городского головы
Обнародован рейтинг претендентов на кресло одесского городского головы
Фото: depositphotos.com

В рейтинге кандидатов в мэры Одессы лидирует городской голова Геннадий Труханов, его готовы поддержать 48,7% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. Это следует из результатов опроса, которые 17 июня обнародовала Социологическая группа "Рейтинг".

13,7% могли бы поддержать главу Исполнительного комитета реформ, бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили, 8,5% – президента Национального университета "Одесская юридическая академия", бывшего нардепа и главу ЦИК Украины Сергея Кивалова, 7% – ресторатора, депутата Верховной Рады от партии "Слуга народа" Алексея Леонова, 5,3% – телеведущего и политика Дмитрия Спивака.

Труханов выигрывает у любого из конкурентов, с которым потенциально выходит во второй тур, отметили социологи. При этом около четверти опрошенных еще не определились с выбором или не хотят участвовать в голосовании в имеющихся комбинациях второго тура выборов мэра.

Опрос жителей Одессы проводился с 29 мая по 2 июня на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В нем приняли участие 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,8%.

Местные выборы в Украине, в соответствии с Конституцией, должны состояться 25 октября 2020 года (в то же время премьер Денис Шмыгаль не исключает, что голосование может быть отложено из-за пандемии коронавируса). Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

Теги: Одесса, Сергей Кивалов, Михаил Саакашвили, соцопрос, Геннадий Труханов, местные выборы, Алексей Леонов, Дмитрий Спивак
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