Жванецкому – 86! Михал Михалыч, не останавливайтесь, прошу вас. Пишите, творите и наставляйте нас своей энергетикой и тонким юмором

Жванецкому – 86!

Дорогой наш Михал Михалыч! В день вашего очередного юбилея скажу вам просто, немного фамильярно и без обиняков. Как говорится, от имени и по поручению...

Я пронес эти чувства и эти слова через весь год. Я их записывал, запоминал, корректировал, сохранял в памяти, причем не только в своей. И вот теперь я таки готов вам их произнести вслух. Причем не шепотом, а громко. Чего уж тут. Пусть все слышат и видят, какой я смелый и какой вы мудрый…

Итак, говорю.

"Михал Михалыч, уж простите великодушно, но вы – таки да, гений!

Не останавливайтесь, прошу вас. Пишите, творите и наставляйте нас своей непередаваемой энергетикой и тонким, не всегда понятным с первого раза, юмором, современной философией жизни в ироничных красках и гремучей смесью одесского и московского, но все же русского языка. Мы хотим вас видеть, слушать и слышать еще много-много лет.

И еще. Вы говорили, что "...красиво жить не запретишь, но помешать можно". Не согласен. Вы сами и опровергли эти слова. Вам много раз запрещали, но так и не смогли помешать красиво жить! В смысле, жить красиво. И я уверен, что счастливо! Ведь красивая и духовная жизнь не может быть несчастливой. Вы и есть кузнец своего счастья и наковальня нашего к вам почитания!"

Все. Я это сделал. Смог. С безмерным уважением к вам и вашему безграничному таланту!

Искреннее ваш, Дмитрий Спивак.

Источник: Дмитрий Спивак / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора