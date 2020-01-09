В Москве избили сына Жванецкого

В ночь на 8 января в Москве избили сына сатирика Михаила Жванецкого, 24-летнего Дмитрия. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Он проводил время в ресторане в компании девушки, друзей, среди которых был музыкант Филипп Гинзбург.
В ходе вечера спутницу сына Жванецкого, как пишет издание, начали "клеить" четверо неизвестных мужчин, предположительно казахов. Возникший конфликт закончился дракой. Мужчины сильно избили Жванецкого и Гинзбурга, похитили часы марки Tissot и несколько тысяч рублей.
"Сначала мы вступились за девочку, потом на нас напали", – заявил Жванецкий российскому "Пятому каналу".
Врачи обнаружили у него открытую рану губы и полости рта.
Дмитрий Жванецкий, родившийся в 1995 году, сын сатирика от костюмера Натальи Суровой. Пара живет вместе с 1991 года.