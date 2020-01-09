В Москве избили сына Жванецкого

24-летний Дмитрий Жванецкий и его друг подрались с четырьмя мужчинами из-за девушки.

Сын Жванецкого: Сначала мы вступились за девочку, потом на нас напали Фото: Дмитрий Жванецкий / Facebook

В ночь на 8 января в Москве избили сына сатирика Михаила Жванецкого, 24-летнего Дмитрия. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Он проводил время в ресторане в компании девушки, друзей, среди которых был музыкант Филипп Гинзбург.

В ходе вечера спутницу сына Жванецкого, как пишет издание, начали "клеить" четверо неизвестных мужчин, предположительно казахов. Возникший конфликт закончился дракой. Мужчины сильно избили Жванецкого и Гинзбурга, похитили часы марки Tissot и несколько тысяч рублей.

"Сначала мы вступились за девочку, потом на нас напали", – заявил Жванецкий российскому "Пятому каналу".

Врачи обнаружили у него открытую рану губы и полости рта.

Дмитрий Жванецкий, родившийся в 1995 году, сын сатирика от костюмера Натальи Суровой. Пара живет вместе с 1991 года.