Зеленский: Я предложил Саакашвили стать моим советником по реформам. Он сказал, что это не его уровень

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что провел несколько встреч с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, на которых обсуждалось, какую должность Саакашвили может занять в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью "Украинской правде", которое вышло 11 июня, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не стал вице-премьер-министром, поскольку это назначение не поддержала фракция "Слуга народа" в парламенте.

"Не стал, потому что отношение было разное – и резкое, и разное в нашей фракции. Он хочет заниматься реформами? Вот реальность, в которой он может это делать. И я потом ему предложил другую должность", – сказал Зеленский.

По словам президента, он несколько раз встречался с Саакашвили, бывший президент Грузии говорил, что хочет помочь, "несколько раз приходил с различными советами".

"Он спросил: "Где вы меня видите?" И я ему сказал: "Я хочу, чтобы вы сами подумали, увидели свой статус". Я ему предложил: "Можете идти ко мне советником по реформам". Он говорит: "Это не мой уровень". Тогда я попросил: "Ну, пожалуйста, скажите, где вы себя видите". Он сказал: "Мне кажется, что в правительстве я могу заниматься реформами, быть вице-премьером по реформам". Я ему ответил: "Вице-премьер – так вице-премьер, но я поговорю с премьер-министром, как оно будет и как вы сможете работать", – рассказал Зеленский.

Он отметил, что не боится, что Саакашвили когда-то станет его оппонентом, как это было с пятым президентом Петром Порошенко, потому Саакашвили "никогда не был его другом".

"Хотя, все может быть. Может, вы и правы", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что искренне желает Саакашвили удачи на посту председателя Исполнительного комитета реформ.

"Он хочет делать реформы – и прекрасно. Я действительно ему и всем нам желаю успеха", – отметил глава государства.

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. После окончания второй каденции он покинул страну, сейчас проживает в Украине, у него есть украинское гражданство. В Грузии против него открыты уголовные дела. В 2015–2016 годах политик возглавлял Одесскую облгосадминистрацию.

22 апреля 2020 года Саакашвили сообщил, что получил от президента предложение занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Зеленский заявил, что у политика "есть потенциал для поддержки правительства Украины".

Голосование по кандидатуре Саакашвили в парламенте так и не состоялось, а 7 мая Зеленский назначил политика председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ.

Саакашвили организовал на базе Национального совета реформ негосударственную структуру, страницы совета в соцсетях были переименованы в "Офис простых решений и результатов".