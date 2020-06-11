Замглавы Исполкома реформ Ольшанский: Мой знакомый сказал: "У Саакашвили непрерывный тимбилдинг, а столько кушать я не могу"

Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили – прирожденный лидер, за которым должна следовать команда, сказал его заместитель Александр Ольшанский.

Ольшанский: Саакашвили мне близок и понятен с точки зрения мировоззрения Фото: Татьяна Попова / Facebook

Основная задача новосозданного Исполнительного комитета реформ во главе с Михаилом Саакашвили – набор команды "Офиса простых решений и результатов". Об этом в интервью "Бабелю", которое опубликовано 11 июня, заявил замглавы исполкома, IT-предприниматель Александр Ольшанский.

По его словам, несколько тимбилдингов уже прошло.

"По-моему, у Михаила вся жизнь – тимбилдинг. Один мой знакомый сказал, что с Мишей только одна проблема – у него непрерывный тимбилдинг, а столько кушать я не могу", – смеясь сказал Ольшанский.

Он подчеркнул, что до создания Исполкома реформ не был лично знаком с Саакашвили.

"Я познакомился с ним за пару дней до публикации указа о назначении. Он мне близок и понятен с точки зрения мировоззрения. Если нам задать одинаковый вопрос и развести в разные комнаты, мы дадим похожие ответы", – отметил предприниматель.

По его мнению, за таким лидером, как Саакашвили, должны стоять люди, которые "работают руками", одним из них Ольшанский назвал себя.

7 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ. Нацсовет был создан в 2014 году, но с 2018 года не функционировал. Комитет до 2020 года не вел никакой деятельности.

26 мая Саакашвили организовал на базе Национального совета реформ негосударственную структуру, страницы совета в соцсетях были переименованы в "Офис простых решений и результатов".