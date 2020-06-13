В МИД заверили, что Грузия остается стратегическим партнером Украины, несмотря на разногласия из-за Саакашвили

11 июня из-за высказываний экс-президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили о выборах в грузинский парламент посла Украины вызвали в МИД Грузии для объяснений. Пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко заявила, что несмотря на некоторые разногласия, Киев и Тбилиси остаются стратегическими партнерами.

Грузия остается стратегическим партнером и надежным союзником Украины в вопросах европейской и евроатлантической интеграции, а также противодействия вооруженной агрессии со стороны РФ. Об этом в комментарии УНН заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко на фоне споров Киева и Тбилиси в связи с назначением бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины.

"11 июня 2020 года посла Украины в Грузии Игоря Долгова пригласили в министерство иностранных дел Грузии из-за обеспокоенности грузинской стороны по поводу отдельных высказываний гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили. В ходе беседы грузинская сторона подчеркнула, что расценивает заявления Саакашвили как вмешательство иностранного гражданина во внутреннюю политику Грузии", – отметила Зеленко.

По ее словам, в ходе встречи также обсуждались вопросы "дальнейшего развития стратегических украинского-грузинских отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес".

В частности, отметила Зеленко, речь шла о перспективах развития "Восточного партнерства", эпидемиологической ситуации в Украине и Грузии и взаимодействии государств в вопросе возвращения граждан на родину.

"Грузия была и остается стратегическим партнером и надежным союзником Украины в вопросах европейской и евроатлантической интеграции, противодействия вооруженной агрессии со стороны РФ, осуществлении внутренних структурных реформ и экономического сотрудничества", – добавила пресс-секретарь МИД.

Посла Украины в грузинский МИД вызывали из-за комментария Саакашвили о парламентских выборах в Грузии. Он, в частности, сказал: "Я не собираюсь спокойно смотреть на разрушение и окончательное уничтожение Грузии. Я действительно буду на передней линии борьбы".

Грузинский МИД отозвал посла Грузии в Киеве Теймураза Шарашенидзе для консультаций после того, как 7 мая 2020 года экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был назначен главой Исполнительного комитета реформ Украины. В Грузии против Саакашвили открыли несколько уголовных дел. Грузинские суды заочно вынесли несколько приговоров экс-президенту, в частности, в январе 2018 года он был приговорен к трем годам лишения свободы по делу о незаконном помиловании четырех граждан, а в июне того же года Саакашвили признали виновным по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и осудили на шесть лет.

В украинском МИД вызов посла для консультаций назвали "обычной практикой в дипломатической работе" и высказали мнение, что для украинско-грузинских отношений никакой угрозы нет.

В МИД Грузии отмечали, что не допустят ухудшения отношений с Украиной из-за Саакашвили.