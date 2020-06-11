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Посла Украины вызовут в МИД Грузии из-за высказывания Саакашвили

Слова экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что он не собирается спокойно смотреть, как уничтожают Грузию, МИД страны расценил как вмешательство во внутреннюю политику.

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Слова Саакашвили вызвали негодование у официального Тбилиси
Слова Саакашвили вызвали негодование у официального Тбилиси
Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вмешивается во внутреннюю политику страны. Из-за действий экс-президента из Киева был отозван посол Грузии в Украине для консультаций, сообщает "ГрузияOnline" 11 июня.

"Это тот вопрос, который побудил нас к очень серьезному подходу, из-за чего мы отозвали посла [Грузии в Украине] для консультаций. Именно об этом мы предупреждали наших украинских коллег: человек, назначенный на одну из высоких должностей, находящийся в розыске, которого грузинское правосудие хочет привлечь к ответственности по четырем независимым делам, продолжает вмешиваться во внутреннюю политику Грузии", – подчеркнул Залкалиани.

Он отметил также, что МИД Грузии для разъяснений будет вызван посол Украины в Грузии.

По информации сайта, Саакашвили заявил: "Я не собираюсь спокойно смотреть на разрушение и окончательное уничтожение Грузии. Я действительно буду на передней линии борьбы". Где Саакашвили сделал такое заявление, "ГрузияOnline" не указала.

7 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ. Нацсовет был создан в 2014 году, но с 2018 года не функционировал. Комитет до 2020 года не вел никакой деятельности.

После назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на государственную должность в Украине грузинского посла в Киеве Теймураза Шарашенидзе отозвали для консультаций в Тбилиси.

26 мая Саакашвили организовал на базе Национального совета реформ негосударственную структуру, страницы совета в соцсетях были переименованы в "Офис простых решений и результатов".

Теги: Украина, МИД, Грузия, Михаил Саакашвили
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