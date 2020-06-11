Посла Украины вызовут в МИД Грузии из-за высказывания Саакашвили

Слова экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что он не собирается спокойно смотреть, как уничтожают Грузию, МИД страны расценил как вмешательство во внутреннюю политику.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вмешивается во внутреннюю политику страны. Из-за действий экс-президента из Киева был отозван посол Грузии в Украине для консультаций, сообщает "ГрузияOnline" 11 июня.

"Это тот вопрос, который побудил нас к очень серьезному подходу, из-за чего мы отозвали посла [Грузии в Украине] для консультаций. Именно об этом мы предупреждали наших украинских коллег: человек, назначенный на одну из высоких должностей, находящийся в розыске, которого грузинское правосудие хочет привлечь к ответственности по четырем независимым делам, продолжает вмешиваться во внутреннюю политику Грузии", – подчеркнул Залкалиани.

Он отметил также, что МИД Грузии для разъяснений будет вызван посол Украины в Грузии.

По информации сайта, Саакашвили заявил: "Я не собираюсь спокойно смотреть на разрушение и окончательное уничтожение Грузии. Я действительно буду на передней линии борьбы". Где Саакашвили сделал такое заявление, "ГрузияOnline" не указала.

7 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ. Нацсовет был создан в 2014 году, но с 2018 года не функционировал. Комитет до 2020 года не вел никакой деятельности.

После назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на государственную должность в Украине грузинского посла в Киеве Теймураза Шарашенидзе отозвали для консультаций в Тбилиси.

26 мая Саакашвили организовал на базе Национального совета реформ негосударственную структуру, страницы совета в соцсетях были переименованы в "Офис простых решений и результатов".