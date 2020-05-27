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В МИД Грузии заявили, что не станут затягивать с возвращением посла в Украину

Посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе отозвали для консультаций после назначения Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ Украины. Этот вопрос необходимо серьезно обсудить, но стратегическое партнерство стран пересмотру не подлежит, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

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Залкалиани рассказал о консультациях с послом по "сложному вопросу"
Залкалиани рассказал о консультациях с послом по "сложному вопросу"
Фото: ЕРА

Точная дата возвращения посла Грузии в Украину пока неизвестна, но процесс не затянется во времени. Об этом 27 мая заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, сообщает "Грузия онлайн".

МИД отозвал посла Грузии в Киеве Теймураза Шарашенидзе для консультаций после того, как бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был назначен главой Исполнительного комитета реформ Украины.

"Стратегическое партнерство пересмотрено не будет. У нас много схожих проблем, таких как оккупация территорий нашей страны, европейская и евроатлантическая интеграция, общие позиции в рамках ГУАМ. Это пересматриваться не будет. Естественно, то решение создало некоторые проблемы, поэтому нам необходимо серьезно обсудить этот вопрос с послом, что мы и делаем", – рассказал Залкалиани.

В украинском МИД вызов посла для консультаций назвали "обычной практикой в дипломатической работе" и высказали мнение, что для украинско-грузинских отношений никакой угрозы нет.

В Грузии против Саакашвили открыли несколько уголовных дел. Грузинские суды заочно вынесли несколько приговоров экс-президенту, в частности, в январе 2018 года он был приговорен к трем годам лишения свободы по делу о незаконном помиловании четырех граждан, а в июне того же года Саакашвили признали виновным по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и осудили на шесть лет.

Теги: Украина, МИД, Грузия, Михаил Саакашвили, Давид Залкалиани, Теймураз Шарашенидзе
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