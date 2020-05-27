В МИД Грузии заявили, что не станут затягивать с возвращением посла в Украину

Точная дата возвращения посла Грузии в Украину пока неизвестна, но процесс не затянется во времени. Об этом 27 мая заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, сообщает "Грузия онлайн".
МИД отозвал посла Грузии в Киеве Теймураза Шарашенидзе для консультаций после того, как бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был назначен главой Исполнительного комитета реформ Украины.
"Стратегическое партнерство пересмотрено не будет. У нас много схожих проблем, таких как оккупация территорий нашей страны, европейская и евроатлантическая интеграция, общие позиции в рамках ГУАМ. Это пересматриваться не будет. Естественно, то решение создало некоторые проблемы, поэтому нам необходимо серьезно обсудить этот вопрос с послом, что мы и делаем", – рассказал Залкалиани.
В украинском МИД вызов посла для консультаций назвали "обычной практикой в дипломатической работе" и высказали мнение, что для украинско-грузинских отношений никакой угрозы нет.
В Грузии против Саакашвили открыли несколько уголовных дел. Грузинские суды заочно вынесли несколько приговоров экс-президенту, в частности, в январе 2018 года он был приговорен к трем годам лишения свободы по делу о незаконном помиловании четырех граждан, а в июне того же года Саакашвили признали виновным по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и осудили на шесть лет.