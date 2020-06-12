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В МИД Грузии рассказали о дальнейших отношениях с Киевом после назначения Саакашвили

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что не допустит угрозы партнерству стран из-за бывшего президента Грузии, председателя исполнительного комитета Совета реформ Украины Михаила Саакашвили, сообщает "Грузия Online".

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7 мая Саакашвили назначен председателем Исполнительного комитета реформ
7 мая Саакашвили назначен председателем Исполнительного комитета реформ
Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что Тбилиси не допустит, чтобы стратегические отношения с Киевом были испорчены из-за бывшего президента Грузии, председателя исполнительного комитета Совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Об этом он заявил, комментируя вызов посла Украины Игоря Долгова в грузинское внешнеполитическое ведомство, сообщает  "Грузия Online".

"Исходя из наших стратегических отношений, мы не допустим, чтобы из-за одного осужденного и разыскиваемого человека [Саакашвили] наше партнерство оказалось под угрозой", – заявил  Залкалиани.

По информации портала, посла Украины в Грузии вызвали в МИД после того, как Саакашвили в Facebook обратился в видеообращении с призывом ко всем оппозиционным партиям Грузии объединиться на парламентских выборах в октябре этого года и заявил, что "не собирается смотреть на уничтожение Грузии", а сам на выборах будет "на передовой". "ГрузияOnline" не указала  ссылку видеообращения. На момент публикации новости подобной записи на странице Саакашвили не найдено.

Отмечается, что после встречи в МИД украинский дипломат заявил, что слова Саакашвили были личным мнением человека, который, несмотря на должность председателя исполнительного комитета Совета реформ Украины, не является официальным представителем Киева.

"Даже если он не занимал бы какую-то должность и был бы рядовым гражданином, наше законодательство категорически запрещает иностранному гражданину вмешиваться в наш избирательный процесс", – добавил глава МИД Грузии.

МИД отозвал посла Грузии в Киеве Теймураза Шарашенидзе для консультаций после того, как 7 мая 2020 года Саакашвили был назначен главой Исполнительного комитета реформ Украины. 

В украинском МИД вызов посла для консультаций назвали "обычной практикой в дипломатической работе" и высказали мнение, что для украинско-грузинских отношений никакой угрозы нет.

В Грузии против Саакашвили открыли несколько уголовных дел. Грузинские суды заочно вынесли несколько приговоров экс-президенту, в частности, в январе 2018 года он был приговорен к трем годам лишения свободы по делу о незаконном помиловании четырех граждан, а в июне того же года Саакашвили признали виновным по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и осудили на шесть лет.

Теги: Украина, МИД, Грузия, Михаил Саакашвили, МИД Украины, Тбилиси, МИД Грузии, дипломаты, Давид Залкалиани
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