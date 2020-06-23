Саакашвили заявил, что в "Укрзалізниці" нужно срочно принять "целый ряд самых решительных мер"

У "Укрзалізниці" нет действующего руководителя и она брошена на произвол судьбы, заявил руководитель Исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили.

Михаил Саакашвили: Провели совместное заседание с наблюдательным советом и правлением "Укрзалізниці", и я ухожу отсюда с тяжелым впечатлением Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook

Если ситуацию в "Укрзалізниці" пустить на самотек, то максимум к концу лета Украина останется без железной дороги, написал на своей странице в Facebook глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили.

"Провели совместное заседание с наблюдательным советом и правлением "Укрзалізниці", и я ухожу отсюда с тяжелым впечатлением. Практически у "Укрзалізниці" нет действующего руководителя, и фактически из-за многих других проблем, вопреки стараниям борда, она брошена на произвол судьбы. Необходимо срочно принять целый ряд самых решительных мер, которые я сегодня изложил, а вскоре представлю в письменном виде", – заявил политик.

Он добавил, что Верховный Суд принял катастрофическое решение, признав "Укрзалізницю" наследником всех долгов, оставшихся у нее на оккупированных территориях.

"То есть Верховный Суд принял прямое решение, которое, во-первых, устраивает оккупантов и сепаратистов, а во-вторых, просто ограбит бюджет страны и железной дороги. Меня действительно интересует, это Верховный Суд Украины или Верховный суд "ДНР"?! Чем эти судьи там думают и сколько мы должны терпеть этот судейский беспредел?" – написал Саакашвили.

По результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО "Укрзалізниця" и его 24 филиалов за период с 1 января 2018-го по 30 сентября 2019 года Госаудитслужба выявила нарушений на сумму 11,8 млрд грн.

По итогам января – марта 2020 года "Укрзалізниця" получила убыток в размере 7 млрд грн, писало агентство Liga.net со ссылкой на данные Кабмина.