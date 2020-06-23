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Зеленский утвердил персональный состав Нацсовета реформ

Кроме президента Украины Владимира Зеленского в Нацсовет реформ вошли глава Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль и еще 51 человек.

Нацсовет реформ, указ про состав которого подписал Зеленский, был создан в 2014 году, но с 2018 года не функционировал
Нацсовет реформ, указ про состав которого подписал Зеленский, был создан в 2014 году, но с 2018 года не функционировал
Фото: Офіс Президента / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский указом №245/2020 утвердил персональный состав Национального совета реформ. В него вошли 54 человека.

Кроме самого Зеленского как председателя Нацсовета, в состав вошли:

  • секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов;
  • глава Офиса Президента Андрей Ермак;
  • вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников;
  • вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина;
  • вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров;
  • премьер-министр Денис Шмыгаль;
  • представитель Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер (по согласию);
  • представитель Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко (по согласию);
  • представитель общественного союза "Союз украинских предпринимателей" Вячеслав Климов (по согласию);
  • заместитель председателя Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский (по согласию);
  • председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков (по согласию);
  • председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили (по согласию);
  • представитель общественного союза CEO Club Лана Синичкина (по согласию).

Также в указе названы члены Нацсовета реформ, которые приглашаются для рассмотрения отдельных вопросов. Среди них:

  • министр внутренних дел Арсен Аваков;
  • председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов (по согласию);
  • председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак (по согласию);
  • министр по делам ветеранов Сергей Бессараб;
  • председатель комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко (по согласию);
  • первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец;
  • председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус (по согласию);
  • председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (по согласию);
  • министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт;
  • председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (по согласию);
  • председатель комитета Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента Сергей Кальченко (по согласию)
  • председатель комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Юрий Кисель (по согласию);
  • председатель комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе (по согласию);
  • председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко (по согласию);
  • заместитель руководителя Офиса президента Юлия Кузнецова;
  • председатель комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта Андрей Кожемякин (по согласию);
  • председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин (по согласию);
  • министр инфраструктуры Владислав Криклий;
  • председатель комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации Михаил Крячко (по согласию);
  • министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;
  • министр социальной политики Марина Лазебная;
  • председатель комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Любинец (по согласию);
  • министр юстиции Денис Малюська;
  • заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий;
  • министр финансов Сергей Марченко;
  • председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко (по согласию);
  • председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (по согласию);
  • председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха (по согласию);
  • министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко;
  • председатель комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина (по согласию);
  • председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (по согласию);
  • председатель Национального банка Украины Яков Смолий (по согласию);
  • председатель комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский (по согласию);
  • министр здравоохранения Максим Степанов;
  • министр обороны Андрей Таран;
  • министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко;
  • председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (по согласию);
  • министр развития общин и территорий Алексей Чернышов;
  • председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич (по согласию).

7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ. IT-предприниматель Ольшанский стал его заместителем.

Нацсовет реформ был создан в 2014 году, но с 2018 года не функционировал.

Теги: Украина, Михаил Саакашвили, Александр Ольшанский, Алексей Резников, Владимир Зеленский, Национальный совет реформ, Александр Ермак, Дмитрий Разумков, Михаил Федоров, Денис Шмыгаль, Алексей Данилов, Андрей Ермак, Ольга Стефанишина
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