Зеленский утвердил персональный состав Нацсовета реформ

Кроме президента Украины Владимира Зеленского в Нацсовет реформ вошли глава Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль и еще 51 человек.

Нацсовет реформ, указ про состав которого подписал Зеленский, был создан в 2014 году, но с 2018 года не функционировал Фото: Офіс Президента / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский указом №245/2020 утвердил персональный состав Национального совета реформ. В него вошли 54 человека.

Кроме самого Зеленского как председателя Нацсовета, в состав вошли:

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов;

глава Офиса Президента Андрей Ермак;

вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников;

вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина;

вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров;

премьер-министр Денис Шмыгаль;

представитель Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер (по согласию);

представитель Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко (по согласию);

представитель общественного союза "Союз украинских предпринимателей" Вячеслав Климов (по согласию);

заместитель председателя Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский (по согласию);

председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков (по согласию);

председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили (по согласию);

представитель общественного союза CEO Club Лана Синичкина (по согласию).

Также в указе названы члены Нацсовета реформ, которые приглашаются для рассмотрения отдельных вопросов. Среди них:

министр внутренних дел Арсен Аваков;

председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов (по согласию);

председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак (по согласию);

министр по делам ветеранов Сергей Бессараб;

председатель комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко (по согласию);

первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец;

председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус (по согласию);

председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (по согласию);

министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт;

председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (по согласию);

председатель комитета Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента Сергей Кальченко (по согласию)

председатель комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Юрий Кисель (по согласию);

председатель комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе (по согласию);

председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко (по согласию);

заместитель руководителя Офиса президента Юлия Кузнецова;

председатель комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта Андрей Кожемякин (по согласию);

председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин (по согласию);

министр инфраструктуры Владислав Криклий;

председатель комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации Михаил Крячко (по согласию);

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;

министр социальной политики Марина Лазебная;

председатель комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Любинец (по согласию);

министр юстиции Денис Малюська;

заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий;

министр финансов Сергей Марченко;

председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко (по согласию);

председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (по согласию);

председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха (по согласию);

министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко;

председатель комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина (по согласию);

председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (по согласию);

председатель Национального банка Украины Яков Смолий (по согласию);

председатель комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский (по согласию);

министр здравоохранения Максим Степанов;

министр обороны Андрей Таран;

министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко;

председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (по согласию);

министр развития общин и территорий Алексей Чернышов;

председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич (по согласию).

7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ. IT-предприниматель Ольшанский стал его заместителем.

Нацсовет реформ был создан в 2014 году, но с 2018 года не функционировал.