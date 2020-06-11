Стала известна предварительная дата заседания Нацсовета реформ

В работе Национального совета реформ должны принимать участие президент, премьер-министр и спикер Верховной Рады; собрать их вместе непросто, подчеркнул замглавы Исполнительного комитета реформ Украины Александр Ольшанский.

Предположительная дата первого заседания Национального совета реформ в новом составе – 23 июня. Об этом изданию "Бабель" сообщил заместитель главы Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский.

"Чтобы принять решение, на заседании должны быть президент, премьер и спикер, а собрать их втроем – непросто, нужно найти окна в графиках", – пояснил он.

Ольшанский обратил внимание на специфическую систему голосования в Нацсовете: решения принимаются большинством присутствующих, но президент, спикер и премьер-министр должны быть "за".

"Если эти люди примут какое-то решение, странно будет его не выполнять... Если совет реформ собрался и проголосовал за реформу, а потом эти же люди ее не проводят, вы каждому из них публично зададите вопрос: "Подождите, пацаны, почему вы ничего не делаете? Вас же никто за руку не тянул", – сказал он.

Исполком реформ готовит повестку дня первого заседания.

"Мы бы хотели вынести на рассмотрение налог на выведенный капитал, реформу таможни и, может быть, вопросы приватизации. Но есть чисто техническая проблема – пока мы не знаем длительность заседания, сколько всего будет времени. Поэтому, возможно, мы успеем все, а возможно, нет", – отметил замглавы исполкома.

7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ. IT-предприниматель Ольшанский стал его заместителем.

Нацсовет реформ был создан в 2014 году, но с 2018 года не функционировал.