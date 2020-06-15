Попытка ввести Парцхаладзе в Исполком Нацсовета реформ – это операция "Троянский Лев" – СМИ

Приход застройщика Льва Парцхаладзе в Исполком Нацсовета реформ под руководством экс-президента Грузии Михаила Саакашвили затормозился после публикаций в СМИ, но в этом есть логика и расчет все-таки ввести его в команду, пишет Delo.ua.

После того, как в СМИ написали о возможном вхождении киевского застройщика и экс-заместителя министра регионального развития времен правительства Владимира Гройсмана Льва Парцхаладзе в Исполком Нацсовета реформ, который возглавил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, сам Парцхаладзе не опроверг и не подтвердил эту информацию, но резко изменил риторику и стал хвалить ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции, пишет Delo.ua в статье "Троянский Лев: почему вхождение Парцхаладзе в Офис Саакашвили притормозилось".

"C наскоку назначить известного застройщика, чиновника и политика из команды экс-президента Петра Порошенко Льва Парцхаладзе в Офис простых решений (а именно так Саакашвили переименовал Исполком Нацсовете реформ) оказалось не так просто, и теперь влиятельным партнерам Льва Ревазовича во власти приходится поднапрячься, чтобы превратить съевшего не одну собаку в насквозь коррумпированном строительном бизнесе Парцхаладзе в сторонника реформы", – пишут журналисты.

Издание отмечает, что трудоустроить Парцхаладзе к Саакашвили намерены глава Офиса президента Андрей Ермак и "его младший партнер", министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Журналисты сообщают, что со старта реформы градостроительства Працхаладзе к числу сторонников реформы отнести было трудно. В качестве президента Конфедерации строителей еще 29 мая этого года он активно пытался обратить внимание власти на то, что реформа ГАСИ "не стимулирует, а тормозит развитие строительства", пишет издание со ссылкой на Facebook застройщика. Однако после того, как СМИ сообщили о его возможном приходе в команду Саакашвили, Парцхаладзе опубликовал новый пост, где поменял риторику, связав критику в адрес своего возможного назначения с попыткой "заблокировать идею реформирования ГАСИ".

"Реформированию ГАСИ быть!" – написал он и пообещал продолжить "битву за цивилизованный рынок", несмотря на сопротивление неких "новых смотрящих", которым не понравились "идеи и предложения, которые мы предоставили правительству".

В материале говорится, что на первый взгляд такая резкая смена риторики Парцхаладзе выглядит совершенно нелогичной, но логика в том, что увидев, какую волну критики вызвало намерение назначить Парцхаладзе ответственным за реформу градостроительства, он и его покровители "решили немного подождать с назначением и сменить тактику".

"Теперь Парцхаладзе пытается выдавать себя за ярого сторонника президентской градостроительной реформы, который знает свое дело и может ее реализовать, поборов коррупцию в отрасли. И на этой волне, как рассчитывают Ермак, Чернышов и Парцхаладзе, последний сможет триумфально въехать в Офис Саакашвили. Такая себе операция "Троянский Лев", – пишет Delo.ua.

О планах Парцхаладзе войти в команду Саакашвили писал 2 июня "24 канал".