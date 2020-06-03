Зеленскому придется краснеть за Парцхаладзе – журналистка Соколовская

По мнению журналистки Янины Соколовской, если застройщик Лев Парцхаладзе войдет в Нацсовет реформ, то это будет негативно воспринято на Западе, в частности в МВФ.

Если застройщик Лев Парцхаладзе будет курировать строительную реформу в Нацсовете реформ, исполком которого возглавил Михаил Саакашвили, то президенту Украины Владимиру Зеленскому придется потом краснеть за такого реформатора, заявила в Facebook журналист Янина Соколовская.

"Дивная новость с полей нашей политкорректной страны. Известный киевский застройщик Лев Парцхаладзе намерен войти в исполком Национального совета реформ (он же – Офис простых решений, он же – структура, куда приткнули Саакашвили)… Намерен Парцхаладзе курировать реформу градостроительства, которую недавно начал Кабинет Министров. Бизнесмен в государственной градостроительной структуре – это как в пчелы против меда, рок – против наркотиков. Это как львы, разучившиеся есть мясо, точнее – получать прибыли", – пишет Соколовская.

По мнению журналистки, если Парцхаладзе войдет в Нацсовет реформ, то это будет негативно воспринято на Западе, в частности в МВФ.

"А в это время представители строительной отрасли напоминают, что при премьере Гройсмане реформаторский опыт Льва на должности замминистра в Минрегионов свелся к схематозу в виде создания научно-технического совета при ведомстве, через который застройщик мог согласовать "изменения", в том числе ранее им допущенные", – заявила Соколовская.

Она считает, если именно такие "простые решения" будет предлагать Парцхаладзе, то рано или поздно президенту придется краснеть и отдуваться за еще одного "реформатора".

Соколовская добавила, что ей "вспоминается и мэр Киева Александр Омельченко, и СДПУ(о), и Партия регионов с ее латентными последователями. Теперь же, когда на пик вышла мода на реформы, Лев приблизился к совсем не вегетарианской структуре".

По информации "24 канала", киевский застройщик и экс-заместитель министра регионального развития времен правительства Владимира Гройсмана Лев Парцхаладзе намерен войти в Исполнительный комитет Национального совета реформ Украины, главой которого был назначен экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.