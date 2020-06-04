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Политолог Молчанов назвал Парцхаладзе "зашкваренным" и заявил, что он заставит власть стыдиться реформ

Назначение в Нацсовет реформ застройщика Льва Парцхаладзе обсуждается из-за того, что власть испытывает нехватку кадров, считает заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов.

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Кирилл Молчанов: Скандальный застройщик Лев Парцхаладзе метит в команду реформаторов Саакашвили
Кирилл Молчанов: Скандальный застройщик Лев Парцхаладзе метит в команду реформаторов Саакашвили
Фото: 112.ua

Кадровый голод заставляет команду президента Владимира Зеленского привлекать "зашкваренных" людей для реформирования строительной отрасли, заявил в эфире канала "112 Украина" заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов.

"Новая власть от полного кадрового голода подбирает людей, которые были "зашкварены" при предыдущем режиме. Скандальный застройщик Лев Парцхаладзе метит в команду реформаторов [главы Исполнительного комитета Нацсовета реформ Михаила] Саакашвили. Весь его реформаторский опыт на должности замминистра в Минрегионе в правительстве [Владимира] Гройсмана сводился к созданию Научно-технического совета, через который застройщики могли "согласовать" строительные нарушения. В общем, с таким "багажом" реформ президенту Зеленскому опять придется краснеть за очередного неудачно подобранного реформатора буквально спустя несколько месяцев", – заявил Молчанов.

https://www.facebook.com/100006513155033/videos/2899180066975737/

По информации "24 канала", киевский застройщик и экс-заместитель министра регионального развития времен правительства Владимира Гройсмана Лев Парцхаладзе намерен войти в исполнительный комитет Национального совета реформ Украины, главой которого был назначен экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Теги: Михаил Саакашвили, реформы, Лев Парцхаладзе, Кирилл Молчанов, назначение
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