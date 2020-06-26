Кикабидзе о Саакашвили: Миша записан в истории маленькой Грузии золотыми буквами

Грузинский певец и киноактер Вахтанг Кикабидзе в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона высказал мнение, что у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который сейчас является председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ Украины, хорошо работают мозги.

"Я его очень люблю. Мы давно знакомы, я знаю очень хорошо его маму. Он необычный политик. Иногда бизнесмены думают, что они политики. Это разные вещи. У Саакашвили при всей его якобы необузданности, мозги очень хорошо работают. Это большая редкость в политике. Очень большая. Один раз я минут 10, наверное, с ним разговаривал, что-то рассказывал. И я вдруг вижу, что он меня не слушает. Обращаюсь к нему: "Миша..." – "Да, – говорит, – я все понял". На другой день сказал мне, что понял, что я подумал, будто он меня не слушает", – отметил Кикабидзе.

По его словам, хороших политиков можно на пальцах перечесть.

"Но есть еще такой момент в политике: приходит какой-то неизвестный человек, и потом история его записывает золотыми буквами. Вот Миша записан в истории маленькой Грузии золотыми буквами. Я уверен, что когда меня не будет уже, мои правнуки все равно будут знать, кто он такой. Потому что его назвали "Михаил-строитель": он перестроил почти все в Грузии", – подчеркнул певец.

Он высказал мнение, что тандем Саакашвили и президента Украины Владимира Зеленского должен быть успешным.

"Я хочу сказать тем людям, которые не захотели, чтобы он стал премьером. И дело не в премьерстве. Если в парламенте появится несколько таких людей, рисковых, образованных, воспитанных, начитанных и талантливых, как Саакашвили и Зеленский, постепенно все поменяется", – добавил Кикабидзе.

Кикабидзе: Недавно с мамой Саакашвили встречался, она говорит: "Боюсь за него все время". Читайте полную версию интервью.

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. После окончания второй каденции он покинул страну, сейчас проживает в Украине, у него есть украинское гражданство. В Грузии против него открыты уголовные дела. В 2015–2016 годах политик возглавлял Одесскую облгосадминистрацию.

22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Глава государства заявлял, что у политика "есть потенциал для поддержки правительства Украины".

6 мая Саакашвили сообщил, что готовится его назначение в Национальный совет реформ. 7 мая 2020 года Зеленский назначил политика председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ.