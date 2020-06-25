Кикабидзе: Команда "Квартала" зашла ко мне за кулисы, я сказал Зеленскому: "Ты обязательно станешь президентом!"

Грузинский певец и киноактер Вахтанг Кикабидзе в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона заявил, что спрогнозировал победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины.

"Я думаю, что единственная страна, где заранее предсказать ничего нельзя, – это Соединенные Штаты. Это страна свободная. У нас такое представить было невозможно. Когда я узнал, что он будет баллотироваться, мы были в Киеве. У меня был концерт. Я тогда от "Квартала 95" работал. Вся его команда зашла ко мне за кулисы, и зашел Зеленский. И я сказал: "Ты обязательно станешь президентом, но когда ты им станешь, я буду говорить: "Господин президент, как вы поживаете?" – отметил Кикабидзе.

По его мнению, за Зеленским должна стоять сильная команда.

"В "Мимино" есть [эпизод]: "Какой размер ноги?" – "42". – "У нас в Грузии говорят: "У него хорошая нога". И я, в общем-то, точно попал в цель. Я думаю, что ему сегодня очень тяжело. Потому что политика – это такая профессия, что надо все время лавировать. Грузия не выдерживает одного олигарха. Одного! А Украина – огромная страна. И я представляю, как сейчас там происходит все. Команда должна быть рядом с ним очень сильная и рисковая, очень умная, образованная, молодая. И они постепенно все на ноги поставят. Это мое личное мнение", – подчеркнул Кикабидзе.

Кикабидзе: Недавно с мамой Саакашвили встречался, она говорит: "Боюсь за него все время". Читайте полную версию интервью

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. Во втором туре президентских выборов он победил бывшего главу государства Петра Порошенко.

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