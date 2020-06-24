Зеленский потребовал системного решения проблемы подтоплений в западных областях Украины

По информации президента Украины Владимира Зеленского, ежегодно на ликвидацию последствий наводнений Украина тратит от 500 до 800 млн грн, а в этом году, вероятно, потратит более 1 млрд грн.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правительства системного решения проблемы ежегодного подтопления в западных областях Украины, об этом он заявил во время селекторного совещания, посвященного последствиям непогоды, сообщила пресс-служба президента 24 июня.

"Мы ежегодно тратим от 500 до 800 млн [грн] на ликвидацию последствий. А в этом году, вероятно, будет больше 1 млрд грн. Время найти системное решение, заняться укреплением берегов рек. Чтобы укрепить берега Днестра, Тисы, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда. Нужно разработать настоящую большую программу с привлечением зарубежного опыта, а не ежегодно терять людей и деньги", – отметил глава государства в разговоре с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Объемы затопления превосходят масштаб 2008 года, подчеркнул Шмыгаль.

Он сообщил, что в Верховинский район Ивано-Франковской области на вертолете отправлены запасы воды, хлеба, продуктов питания и медикаментов. В горных районах разрушены дороги и мосты, а доставка грузов воздушным транспортом затруднена из-за погодных условий. В область доставлены почти 3 тонны гуманитарного груза.

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе страны 22–23 июня, и повышения грунтовых вод наблюдается подтопление автодорог и домохозяйств в четырех областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской, сообщила пресс-служба ГСЧС.

В Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях повреждено 429,7 км автодорог и 130 мостов. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами. В пострадавших населенных пунктах отсутствует электроэнергия и водоснабжение.

В результате стихийного бедствия в Ивано-Франковской области подтоплено более 200 населенных пунктов, к 29-ти нет подъезда. В области разрушено 110 км автодорог и 90 мостов. От стихии погибло три человека. Один пропал без вести.

Ущерб от наводнения в Прикарпатье предварительно оценили в 400 млн грн. Из-за наводнения в Ивано-Франковской области отменили курсирование ряда пригородных поездов.