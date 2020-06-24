"Лес – не дамба". В Гослесагентстве заявили, что вырубка лесов не может стать причиной наводнения

Заявления о том, что причиной наводнения в Карпатах является вырубка лесов, – "это манипуляция и популизм", считает глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий. Он уверен, что наводнение вызвано природными факторами.

Лес может удержать определенное количество осадков, но не такой объем, который выпал в Карпатах за последние три дня, отметил глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий, сообщает пресс-служба агентства 24 июня.

"Давайте в цифрах: в среднем количество осадков в Ивано-Франковской области составило около 2,8 млрд м³, а лес максимально мог поглотить 200–250 млн м³. Это лишь 10% всех осадков. Итак, лес не может обуздать стихию горных рек. Лес – не дамба для предотвращения паводков и сдерживания такого количества и силы воды. Поэтому заявления, что причиной наводнений являются рубки, – это манипуляция и популизм", – считает он.

По информации Заблоцкого, за последние пять лет объем заготовки древесины в Карпатах сократился на 20%.

"Если сравнить с прошлым годом, то объем заготовки древесины уменьшился на 17%. Это связано с постепенным переходом от сплошных к постепенным видам рубки. Так, за пять месяцев текущего года в Черновицкой области количество рубок сокращено на 41 тыс. кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на Закарпатье – на 51 тыс. кубометров, а в Ивано-Франковской области – на 75,7 тыс. кубометров", – отметил глава агентства.

Заблоцкий подчеркнул, что от масштабных наводнений, вызванных дождями, страдают Сербия, Босния и Герцеговина, Чехия.

"Это притом, что в Европе гораздо меньше ограничений на заготовку древесины. В цифрах: в Украине на 44,8% лесов существуют ограничения на заготовку древесины, тогда как в Чехии – на 4,9%, Польше – на 8,5%, Латвии – 9,7%, Венгрии – 13,6%, Австрии – 15,7%. Но в этих странах никто не заявляет, что рубки являются причиной наводнений", – уверен Заблоцкий.

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе стране 22–23 июня, и повышения грунтовых вод наблюдается подтопление автодорог и домохозяйств в четырех областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской, сообщила пресс-служба ГСЧС.

Самая сложная ситуация – в Ивано-Франковской области, где подтоплено 4596 домов в 165 населенных пунктах, разрушено около 110 км автодорог и 90 мостов. Кроме того, здесь во время стихии погибли три человека, один пропал без вести. Ущерб от наводнения в Прикарпатье предварительно оценили в 400 млн грн.

Из-за наводнения в Ивано-Франковской области отменили курсирование ряда пригородных поездов.