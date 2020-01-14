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Убытки Украины от незаконных вырубок составляют более 1 млрд грн – глава Гослесагентства

Значительная часть рынка древесины в Украине находится в тени, заявил глава Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий.

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Правительство Украины намерено ужесточить контроль за вырубкой леса
Правительство Украины намерено ужесточить контроль за вырубкой леса
Фото: pixabay.com

Убытки Украинского государства от незаконных вырубок составляют порядка 1 млрд грн. Об этом 14 января на совещании в Киеве сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий, информирует "Интерфакс-Украина".

"Убытки государства составляют более 1 млрд грн. Значительная часть рынка находится в тени, и у электронного учета есть цель вывести из тени этот мощный рынок", – сказал он.

Глава Гослесагентства высказался за введение уголовной ответственности за реализацию древесины без бирок.

Сегодня премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил после совещания с представителями лесного хозяйства, что в областях с наибольшим количеством лесов будет проведен "тотальный" аудит предприятий, которые занимаются вырубкой.

Глава правительства также объявил, что в Украине будет работать централизованная онлайн-система по контролю за лесным хозяйством.

Теги: Украина, убытки, Гослесагентство, лесное хозяйство, Андрей Заблоцкий
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